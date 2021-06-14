Левандовски разочарован. Поляки считают, что большую роль сыграло удаление

Тренер и игроки сборной Польши прокомментировали поражение от Словакии

  • 14.06.2021 23:43
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Левандовски разочарован. Поляки считают, что большую роль сыграло удаление
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза прокомментировал поражение от Словакии в матче первого тура Евро-2020 (1:2): 

«Идея заключалась в том, чтобы диктовать сопернику свои условия и создавать моменты. Это нам удавалось. Конечно, мы могли сыграть лучше. В следующем матче нужно сыграть лучше, проявить храбрость и бойцовские качества, особенно в обороне. На прошедшей неделе мы работали над тем, чтобы внимательно следить за Шкриньяром, и все же упустили его при подаче углового. Мне нужно посмотреть подробнее и понять, как же он оказался без опеки. Не только поляки разочарованы. Сам я разочарован, разочарована вся команда, потому что так нам проигрывать нельзя».

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски:

«Несомненно, одним из ключевых моментов стало предъявление красной карточки. Но даже после нее я не терял надежды. Думал, сможем забить второй мяч. Однако мы пропустили слишком быстро. С одной стороны, хорошо было бы получать больше передач, больше моментов. Но, с другой, и сам я должен приспособиться к имеющейся ситуации. Это же финальный турнир Евро: шансов много не будет. И я об этом знаю. 

Конечно, теперь нас ждет тяжелая игра: сборная Испании - фаворит не только нашей группы, но и всего турнира. Но, когда день складывается удачно, возможно все. И надеюсь, этот удачный день придет».

Полузащитник сборной Польши Камиль Южвяк: 

«Как же сложно подобрать верные слова в такие моменты. Крайне сожалею. Мы хотели начать хорошо, однако не вышло. Но мы не сдадимся».

Защитник сборной Польши Ян Беднарек

«Следующий соперник – это сборная Испании, одна из лучших команд в мире, но как раз в самые сложные моменты можно проявить себя наилучшим образом. Нам необходимо сохранить единение».

Экс-полузащитник сборной Польши Себастьян Миля:

«У нас было два хороших отрезка: начало первого тайма и начало второго. Но этого недостаточно даже против таких соперников, как сборная Словакии. Эту команду нужно было обыгрывать».

Бывший защитник сборной Польши Михал Паздан:

«Болезненнее всего то, что эта сборная Словакии - команда, которую нужно было обыгрывать. В первой 15-минутке второго тайма мы очень хорошо вошли в игру. Мы должны были забивать второй мяч. Это ключевой момент - первые 15 минут второго тайма».

Сборная Польши одержала лишь одну победу при 10 поражениях в тех 12 матчах, что она провела в России. Сборная Польши пропустила два мяча в матче финального турнира Евро впервые с  8 июня 2008 года, когда со счетом 0:2 уступила сборной Германии на групповом этапе в Клагенфурте.

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Источник — УЕФА

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