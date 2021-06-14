Тренер сборной Чехии: «Важно было пережить давление шотландцев в начале»

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шиглавы прокомментировал победу 2:0 над Шотландией в первом туре Евро-2020:

«Томаш Вацлик сыграл просто великолепно. Он внес огромный вклад в нашу победу. Он заслужил огромную благодарность от всех нас.

Самым важным в этой игре было пережить давление шотландцев в начале матча. Затем нам удалось войти в игру и забить первый гол. Второй же позволил нам успокоиться и довести дело до конца».