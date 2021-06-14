Это ценный опыт. В лагере Шотландии разочарованы поражением от Чехии

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал поражение от Чехии (0:1) в первом туре Евро-2020:

«Это ценный опыт. Мы приехали сюда не учиться, но каждый матч дает пищу для размышлений. Нужно делать выводы и пользоваться своими шансами, когда они тебе предоставляются.

Шансы Тирни сыграть на Уэмбли с Англией? Я не оставлю надежд, что он сможет сыграть. Но радоваться пока преждевременно. Он был важной частью наших последних достижений. Нам очень не хватает Кирана».

Полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн:

«Возможно, мы пропустили в самое неподходящее время, потому что по игре мы должны были забить, и не раз. Результат сильно разочаровал, но теперь ничего не остается, как только собраться и готовиться к пятнице.

Завтра проанализируем этот матч и обсудим, что мы можем улучшить. Мы не можем себя жалеть. Надо собраться и показать себя с лучшей стороны в оставшихся двух матчах в группе. Это групповой турнир - мы знаем, что следующий матч для нас ключевой.

Предстоящий поединок с Англией? Этот матч изначально был важен для нас, и дело даже не в турнирном положении, хотя мы понимали, что если не возьмем три очка против чехов, нам придется показать себя на Уэмбли. Каждый матч в группе имеет важное значение, а теперь особенно - мы сильно осложнили себе задачу сегодняшним поражением».

Капитан сборной Шотландии Энди Робертсон:

«Трудно сейчас что-либо говорить. Все в стране хотели, чтобы мы успешно начали турнир. Мы были уверены в себе, с нетерпением ждали турнира, но в итоге не воспользовались своими шансами. Для нас это очень горький урок, который мы должны усвоить: на самом высоком уровне, на больших турнирах моменты надо реализовывать. Чехи своими шансами воспользовались, а мы - нет.

Нельзя сказать, что мы не создавали, у нас были очень и очень хорошие моменты, которыми мы просто не воспользовались. Если пользуешься своими моментами, игра приобретает совершенно другой оттенок.

Полузащитник сборной Шотландии Стюарт Армстронг:

«Это был трудный матч. На поле была плотная борьба и практически не было свободного пространства. Считаю, что мы слишком часто нагружали соперника длинными передачами. Когда они проходили, мы смотрелись неплохо, но было очень трудно прорвать их оборону сегодня.

Мы должны извлечь уроки из этого опыта, сделать выводы, и кое-что поменять в нашей игре. В целом, мы неплохо смотрелись сегодня. Теперь эти моменты нужно перенести на следующий матч в пятницу».

Шотландия выиграла лишь один из последних 11 матчей с Англией. Гол Дона Хатчисона принес шотландцам победу в стыковом матче отборочного турнира Евро-2000 на Уэмбли в 1999 году (1:0). Новый принципиальный матч команд пройдет 18 июня во втором туре.

Видеообзор матча Шотландия – Чехия – 0:2