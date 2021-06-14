Во Львове запустили новую акцию на матч России на Евро-2020

Теперь будут разыграны 50 сертификатов на поход в сауну

  • 14.06.2021 23:08
  • 1765 просмотров
  • 4 комментария
Во Львове запустили новую акцию на матч России на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Львовская фан-зона запустила новую акцию на матч Евро-2020 с участием России. На предыдущем поединке россиян с Бельгией посетителям бесплатно наливали по 100 бокалов пива за каждый гол бельгийцев.

Свой следующий матч на Евро-2020 Россия проведет 16 июня с Финляндией. На этом матче львовская фан-зона снова призывает болеть за соперников команды Станислава Черчесова.

Дабы стимулировать активность болельщиков, была запущена новая акция: во время матча среди посетителей фан-зоны будет разыграно 50 сертификатов на посещение финской сауны.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 14.06.2021 23:26
    0
    Богдан Саженко, 14.06.2021 23:15
    Але потім щось погане виходить і у України .Як поразки з мордору переповзають до України .Все ж потрібно більш стримано сприймати ,бо нам потім це боком вилазить ,як бумерангом
    Ой да ладно, у них без шансов О:3 и дома, у нас же почти ничья в кармане была и на выезде против играющих дома, а вообще надо с юмором относится ко всему, а к агрессору так тем более с насторожённостью
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 14.06.2021 23:18
    -4
    Ой, я б не радів чужому горю, ми з Нідерландами не краще виглядали. 0 пунктів у графі очок теж
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 14.06.2021 23:15
    -1
    Але потім щось погане виходить і у України .Як поразки з мордору переповзають до України .Все ж потрібно більш стримано сприймати ,бо нам потім це боком вилазить ,як бумерангом
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 14.06.2021 23:13
    +4
    гарна ініциатива!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 14.06.2021 23:13
    +4
    гарна ініциатива!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.06.2021 23:26
    0
    Богдан Саженко, 14.06.2021 23:15
    Але потім щось погане виходить і у України .Як поразки з мордору переповзають до України .Все ж потрібно більш стримано сприймати ,бо нам потім це боком вилазить ,як бумерангом
    Ой да ладно, у них без шансов О:3 и дома, у нас же почти ничья в кармане была и на выезде против играющих дома, а вообще надо с юмором относится ко всему, а к агрессору так тем более с насторожённостью
    Ссылка
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