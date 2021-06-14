Во Львове запустили новую акцию на матч России на Евро-2020

Львовская фан-зона запустила новую акцию на матч Евро-2020 с участием России. На предыдущем поединке россиян с Бельгией посетителям бесплатно наливали по 100 бокалов пива за каждый гол бельгийцев.

Свой следующий матч на Евро-2020 Россия проведет 16 июня с Финляндией. На этом матче львовская фан-зона снова призывает болеть за соперников команды Станислава Черчесова.

Дабы стимулировать активность болельщиков, была запущена новая акция: во время матча среди посетителей фан-зоны будет разыграно 50 сертификатов на посещение финской сауны.