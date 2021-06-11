В фан-зоне во Львове будут наливать бесплатное пиво за голы в ворота России

Гениальный маркетинговый ход перед Евро-2020

  • 11.06.2021 15:02
  • 1272 просмотра
  • 1 комментарий
В фан-зоне во Львове будут наливать бесплатное пиво за голы в ворота России
© Getty Images/Global Images Ukraine

Организаторы львовской фан-зоны во время Евро-2020 обещают бесплатно раздавать по 100 бокалов пива за каждый гол сборной Бельгии в ворота России в матче Евро-2020.
 
«100 бокалов пива за каждый забитый гол Бельгии в ворота России!

Приходи к нам на Lviv Fan Festival – выпьем за здоровье Де Брюйне и Лукаку», – сказано в сообщении. 
 
Матч Россия – Бельгия состоится 12 июня, начало – в 22:00.

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Источник — Instagram

(8 голосов)

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Комментарии
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 11.06.2021 16:12
    -2
    Тупость....
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