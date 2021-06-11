В фан-зоне во Львове будут наливать бесплатное пиво за голы в ворота России

Организаторы львовской фан-зоны во время Евро-2020 обещают бесплатно раздавать по 100 бокалов пива за каждый гол сборной Бельгии в ворота России в матче Евро-2020.



«100 бокалов пива за каждый забитый гол Бельгии в ворота России!

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Приходи к нам на Lviv Fan Festival – выпьем за здоровье Де Брюйне и Лукаку», – сказано в сообщении.



Матч Россия – Бельгия состоится 12 июня, начало – в 22:00.