Милан ШКРИНЬЯР: «Надеюсь, Эриксен как можно скорее вернется на поле»

Защитник сборной Словакии – о своем партнере по «Интеру»

  • 14.06.2021 22:45
  • 564 просмотра
  • 2 комментария
Милан ШКРИНЬЯР: «Надеюсь, Эриксен как можно скорее вернется на поле»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Милан Шкриньяр

Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр прокомментировал инцидент со своим одноклубником Кристианом Эриксеном:

«Мы с парнями смотрели матч и были очень напуганы. Это что-то ужасное. Я действительно испугался, как и испугался весь футбольный мир. Я рад, что с Кристианом все в порядке, надеюсь, что он как можно скорее вернется на поле».

Сегодня Шкриньяр забил победный гол в матче с Польшей (2:1) и был признан лучшим игроком матча.

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    Леха Аксютенко
      Леха Аксютенко, 14.06.2021 23:25
    0
    Я думаю Эриксон закончил с футболом
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 14.06.2021 22:50
    +2
    Если врачи найдут конкретную причину...то вероятность есть...но со смертью играться рисково...он и так верняково напуган и вся его семья
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 14.06.2021 22:50
    +2
    Если врачи найдут конкретную причину...то вероятность есть...но со смертью играться рисково...он и так верняково напуган и вся его семья
    Ссылка
    Леха Аксютенко
      Леха Аксютенко, 14.06.2021 23:25
    0
    Я думаю Эриксон закончил с футболом
    Ссылка
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