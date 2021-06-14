Милан ШКРИНЬЯР: «Надеюсь, Эриксен как можно скорее вернется на поле»

Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр прокомментировал инцидент со своим одноклубником Кристианом Эриксеном:

«Мы с парнями смотрели матч и были очень напуганы. Это что-то ужасное. Я действительно испугался, как и испугался весь футбольный мир. Я рад, что с Кристианом все в порядке, надеюсь, что он как можно скорее вернется на поле».

Сегодня Шкриньяр забил победный гол в матче с Польшей (2:1) и был признан лучшим игроком матча.