Милан ШКРИНЬЯР: «Надеюсь, Эриксен как можно скорее вернется на поле»

Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр прокомментировал инцидент со своим одноклубником Кристианом Эриксеном:
«Мы с парнями смотрели матч и были очень напуганы. Это что-то ужасное. Я действительно испугался, как и испугался весь футбольный мир. Я рад, что с Кристианом все в порядке, надеюсь, что он как можно скорее вернется на поле».
Сегодня Шкриньяр забил победный гол в матче с Польшей (2:1) и был признан лучшим игроком матча.
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Источник — УЕФА
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