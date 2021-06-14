Жозе МОУРИНЬО: «Молился за Эриксена и много плакал»

Экс-тренер «Тоттенхэма» - о полузащитнике сборной Дании

  • 14.06.2021 21:46
  • 2708 просмотров
  • 3 комментария
Жозе МОУРИНЬО: «Молился за Эриксена и много плакал»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Моуриньо и Эриксен

Бывший тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал инцидент со своим экс-подопечным Кристианом Эриксеном на Евро-2020:

«Счастье, что он остался жив. Я не могу перестать думать о произошедшем. Думаю, мы не должны грустить, нужно воспевать жизнь. То, что произошло с Кристианом, было гораздо важнее футбола, но в то же время показало, что у нашего спорта остались хорошие ценности. Любовь, солидарность, семейный дух. Речь шла не только о его родных, но и о футбольной семье. Футбол объединяет людей.

Я молился за Кристиана, много плакал, и миллионы людей по всему миру делали то же самое. Я верю в это, потому что футбол нас объединяет. В той ситуации футбол сблизил людей по неправильным причинам. Но мы все мы должны радоваться хорошим новостям о Кристиане».

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Источник — talkSPORT

(25 голосов)

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Комментарии
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 14.06.2021 22:40
    +1
    Влучно сказав Жозе. Думаю всім було непособі
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    EGOS
    online
      EGOS, 14.06.2021 22:26
    +7
    pl2012ua, 14.06.2021 22:11
    слова ребенка. Пользы от молитвы ноль, ну а плакать в его возрасте с чего-либо это просто стыд. Да, переживал, да хотел услышать новости, что футболист поправляется. Но плакать и молиться...
    ..это ты переживал и хотел услышать новости, так как знаешь, скорее всего, Эриксена только по изображению на экране..и комментишь слова человека, который знает его лично, и судя по всему, у них неплохие отношения..отсюда и разность эмоций...
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    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 14.06.2021 22:11
    -11
    слова ребенка. Пользы от молитвы ноль, ну а плакать в его возрасте с чего-либо это просто стыд. Да, переживал, да хотел услышать новости, что футболист поправляется. Но плакать и молиться...
    Ссылка
    EGOS
    online
      EGOS, 14.06.2021 22:26
    +7
    pl2012ua, 14.06.2021 22:11
    слова ребенка. Пользы от молитвы ноль, ну а плакать в его возрасте с чего-либо это просто стыд. Да, переживал, да хотел услышать новости, что футболист поправляется. Но плакать и молиться...
    ..это ты переживал и хотел услышать новости, так как знаешь, скорее всего, Эриксена только по изображению на экране..и комментишь слова человека, который знает его лично, и судя по всему, у них неплохие отношения..отсюда и разность эмоций...
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 14.06.2021 22:40
    +1
    Влучно сказав Жозе. Думаю всім було непособі
    Ссылка
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