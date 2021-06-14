Щенсны установил два антирекорда в матче со Словакией

Сегодня Польша в первом туре Евро-2020 проиграла Словакии 1:2. На 18-й минуте счет в матче был открыт благодаря автоголу голкипера поляков Войцеха Щенсны.
Благодаря этому событию вратарь «Ювентуса» установил два антирекорда. Он стал автором самого раннего автогола в истории чемпионатов Европы и первым вратарем, который забил в свои ворота в истории Евро.
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Источник — Squawka
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