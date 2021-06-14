Щенсны установил два антирекорда в матче со Словакией

Неудачный матч для голкипера сборной Польши

  • 14.06.2021 21:24
  • 2459 просмотров
  • 2 комментария
Щенсны установил два антирекорда в матче со Словакией
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня Польша в первом туре Евро-2020 проиграла Словакии 1:2. На 18-й минуте счет в матче был открыт благодаря автоголу голкипера поляков Войцеха Щенсны.

Благодаря этому событию вратарь «Ювентуса» установил два антирекорда. Он стал автором самого раннего автогола в истории чемпионатов Европы и первым вратарем, который забил в свои ворота в истории Евро.

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Источник — Squawka

(6 голосов)

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Комментарии
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 14.06.2021 21:45
    0
    Це не автогол. М'яч відбився, зрикошетив, але це заслуга словака, який зіграв нестандартно, пробив в ближній кут.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 14.06.2021 21:41
    +2
    Возвращение "Электроника".
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 14.06.2021 21:41
    +2
    Возвращение "Электроника".
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 14.06.2021 21:45
    0
    Це не автогол. М'яч відбився, зрикошетив, але це заслуга словака, який зіграв нестандартно, пробив в ближній кут.
    Ссылка
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