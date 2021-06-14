Цыганков тренируется в общей группе перед матчем с Северной Македонией

Виктор сможет помочь команде в следующих матчах

  • 14.06.2021 19:50
  • 1046 просмотров
  • 7 комментариев
Цыганков тренируется в общей группе перед матчем с Северной Македонией
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков вернулся в общую группу игроков команды и в понедельник провел тренировку вместе с футболистами, которые не играли в матче с Нидерландами. Об этом сообщает известный журналист Игорь Цыганык.
 
Цыганков полноценно готовится к матчу против Северной Македонии, который состоится 17 июня в Бухаресте.
 
Отметим, что в первом матче на Евро Виктор не играл из-за повреждения.

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Источник — Циганик LIVE

(5 голосов)

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Комментарии
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 14.06.2021 20:12
    +1
    Fragma1, 14.06.2021 20:11
    Что по Зубкову?
    В ближайшем матче не сыграет
    Ссылка
    Fragma1
    online
      Fragma1, 14.06.2021 20:11
    0
    Что по Зубкову?
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 14.06.2021 20:09
    0
    Супер
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 14.06.2021 20:00
    +2
    Отлично!!
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 14.06.2021 19:59
    +2
    Хорошая новость!
    Ссылка
    Roman Yunak
    online
      Roman Yunak, 14.06.2021 19:58
    +2
    Супер новина!!!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.06.2021 19:58
    0
    И где он там будет играть,если ярмола на ходу
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 14.06.2021 20:00
    +2
    Отлично!!
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 14.06.2021 19:59
    +2
    Хорошая новость!
    Ссылка
    Roman Yunak
    online
      Roman Yunak, 14.06.2021 19:58
    +2
    Супер новина!!!
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 14.06.2021 20:12
    +1
    Fragma1, 14.06.2021 20:11
    Что по Зубкову?
    В ближайшем матче не сыграет
    Ссылка
    Fragma1
    online
      Fragma1, 14.06.2021 20:11
    0
    Что по Зубкову?
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 14.06.2021 20:09
    0
    Супер
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.06.2021 19:58
    0
    И где он там будет играть,если ярмола на ходу
    Ссылка
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