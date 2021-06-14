Цыганков тренируется в общей группе перед матчем с Северной Македонией

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков вернулся в общую группу игроков команды и в понедельник провел тренировку вместе с футболистами, которые не играли в матче с Нидерландами. Об этом сообщает известный журналист Игорь Цыганык.
Цыганков полноценно готовится к матчу против Северной Македонии, который состоится 17 июня в Бухаресте.
Отметим, что в первом матче на Евро Виктор не играл из-за повреждения.
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Источник — Циганик LIVE
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