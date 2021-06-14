Во вторник, 15 июня сборная Венгрии в матче первого тура группового этапа Евро-2020 в Будапеште примет Португалию. Начало матча – в 19:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканалах «Футбол 1» и «Футбол 2», а также с помощью сервиса Oll.tv.

Венгрия – Португалия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020