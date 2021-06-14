Польша – Словакия. Кендзера не попал в стартовый состав

Матч начнется в 19:00 по Киеву

  • 14.06.2021 18:27
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Польша – Словакия. Кендзера не попал в стартовый состав
© Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 14 июня, состоится поединок чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Польши и Словакии. Матч пройдет в Санкт-Петербурге (Россия) на одноименном стадионе и начнется в 19:00 по киевскому времени. 
 
Отметим, что защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера остался на скамейке запасных сборной Польши.
 
Стартовые составы:
 
Польша: Щенсны, Берешиньски, Глик, Беднарек, Рыбус, Линетти, Крыховяк, Клих, Южвяк, Левандовски, Зелиньски.
 
Словакия: Дубравка, Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Губочан, Хараслин, Куцка, Громада, Мак, Хамшик, Дуда.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Польша – Словакия.

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Источник — УЕФА

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