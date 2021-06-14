Польша – Словакия. Кендзера не попал в стартовый состав

В понедельник, 14 июня, состоится поединок чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Польши и Словакии. Матч пройдет в Санкт-Петербурге (Россия) на одноименном стадионе и начнется в 19:00 по киевскому времени.



Отметим, что защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера остался на скамейке запасных сборной Польши.



Стартовые составы:



Польша: Щенсны, Берешиньски, Глик, Беднарек, Рыбус, Линетти, Крыховяк, Клих, Южвяк, Левандовски, Зелиньски.



Словакия: Дубравка, Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Губочан, Хараслин, Куцка, Громада, Мак, Хамшик, Дуда.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Польша – Словакия.