ФОТО. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Будем сильнее в следующем матче»

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями после матча с Нидерландами (2:3).



«Ваша вера и поддержка придавала нам сил. Не хватило немного удачи. Будем сильнее в следующем матче. Кто с нами?», – написал футболист в инстаграме.



Отметим, что Андрей забил первый гол нашей команды.