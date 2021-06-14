ФОТО. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Будем сильнее в следующем матче»

Капитан сборной Украины – о поражении Нидерландам

  • 14.06.2021 18:10
  • 1912 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Будем сильнее в следующем матче»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями после матча с Нидерландами (2:3).
 
«Ваша вера и поддержка придавала нам сил. Не хватило немного удачи. Будем сильнее в следующем матче. Кто с нами?», – написал футболист в инстаграме.
 
Отметим, что Андрей забил первый гол нашей команды.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Артемий Золотарь
    online
      Артемий Золотарь, 14.06.2021 18:53
    0
    Правий центральний півзахисник Малиновський слабо провів гру і не помічав ривків в вільну зону Ярмоленко!А даремно,бо тягнув "ковдру" на себе,хотів сам забити!Це постіно з ним таке!
    Ссылка
    Zhez53
    online
      Zhez53, 14.06.2021 18:15
    +7
    Ярмоленко - настоящий капитан!
    Ссылка
    __Funny_Cat
      __Funny_Cat, 14.06.2021 18:15
    +5
    Комментарий свернут. Показать
    Все ещё лидер на поле и в раздевалке !
    Ссылка
    Zhez53
    online
      Zhez53, 14.06.2021 18:15
    +7
    Ярмоленко - настоящий капитан!
    Ссылка
    __Funny_Cat
      __Funny_Cat, 14.06.2021 18:15
    +5
    Комментарий свернут. Показать
    Все ещё лидер на поле и в раздевалке !
    Ссылка
    Артемий Золотарь
    online
      Артемий Золотарь, 14.06.2021 18:53
    0
    Правий центральний півзахисник Малиновський слабо провів гру і не помічав ривків в вільну зону Ярмоленко!А даремно,бо тягнув "ковдру" на себе,хотів сам забити!Це постіно з ним таке!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности