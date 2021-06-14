ФОТО. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Будем сильнее в следующем матче»

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями после матча с Нидерландами (2:3).
«Ваша вера и поддержка придавала нам сил. Не хватило немного удачи. Будем сильнее в следующем матче. Кто с нами?», – написал футболист в инстаграме.
Отметим, что Андрей забил первый гол нашей команды.
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Источник — Instagram
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