Федерер начал травяной сезон с победы

Роджер выиграл матч первого круга в Галле

  • 14.06.2021 17:47
  • 414 просмотров
  • 1 комментарий
Федерер начал травяной сезон с победы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер

Роджер Федерер (№8 ATP) стартовал с победы на травяном турнире ATP 500 в немецком Галле.
 
В матче первого круга швейцарец обыграл Илью Ивашко из Беларуси (№90 ATP). 
 
Галле. Первый круг
Роджер Федерер (Швейцария) – Илья Ивашко (Беларусь) – 7:6(4), 7:5
 
В следующем круге Федерер сразится против Феликса Оже-Альяссима из Канады или Хуберта Хуркача из Польши.

Напомним, что Роджер Федерер снялся с Ролан Гаррос перед четвертым раундом.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Oleksandr Hevari
      Oleksandr Hevari, 14.06.2021 18:13
    0
    На удивление боевой соперник был у Федерера, но Роджер - молодец, дожал-таки.
    Ссылка
    Oleksandr Hevari
    online
      Oleksandr Hevari, 14.06.2021 18:13
    0
    На удивление боевой соперник был у Федерера, но Роджер - молодец, дожал-таки.
    Ссылка
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