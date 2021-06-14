Федерер начал травяной сезон с победы

Роджер Федерер (№8 ATP) стартовал с победы на травяном турнире ATP 500 в немецком Галле.



В матче первого круга швейцарец обыграл Илью Ивашко из Беларуси (№90 ATP).



Галле. Первый круг

Роджер Федерер (Швейцария) – Илья Ивашко (Беларусь) – 7:6(4), 7:5



В следующем круге Федерер сразится против Феликса Оже-Альяссима из Канады или Хуберта Хуркача из Польши.

Напомним, что Роджер Федерер снялся с Ролан Гаррос перед четвертым раундом.