Федерер начал травяной сезон с победы

Роджер Федерер (№8 ATP) стартовал с победы на травяном турнире ATP 500 в немецком Галле.
В матче первого круга швейцарец обыграл Илью Ивашко из Беларуси (№90 ATP).
Галле. Первый круг
Роджер Федерер (Швейцария) – Илья Ивашко (Беларусь) – 7:6(4), 7:5
В следующем круге Федерер сразится против Феликса Оже-Альяссима из Канады или Хуберта Хуркача из Польши.
Напомним, что Роджер Федерер снялся с Ролан Гаррос перед четвертым раундом.
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Источник — Sport.ua
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