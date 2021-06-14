Агент Эриксена: «Кристиан в порядке, он пробудет в больнице до вторника»

Футболист сборной Дании идет на поправку

  • 14.06.2021 17:34
  • 1417 просмотров
  • 1 комментарий
Агент Эриксена: «Кристиан в порядке, он пробудет в больнице до вторника»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Мартин Шутс, агент полузащитника сборной Дании и «Интера» Кристиана Эриксена, рассказал о том, как себя чуствует футболист.

Напомним, 12 июня, хавбек потерял сознание в конце первого тайма матча Евро-2020 против Финляндии (0:1). У футболиста остановилось сердце, его госпитализировали.

«Мы говорили вчера утром. Он шутил, был в хорошем настроении, в порядке.

Мы все хотим понять, что с ним случилось, он тоже хочет это выяснить. Врачи проводят углубленные обследования, это займет время.

Кристиан очень рад, потому что понял, сколько любви вокруг. Он получил сообщения со всего мира. Особенно его впечатлили послания из «Интера» – не только от партнеров по команде, с которыми он пообщался в чате, но и от фанатов.

Теперь Кристиану нужно отдохнуть, с ним его жена и родители. Он остается под наблюдением, возможно, до вторника. Он хочет поддержать своих партнеров по сборной в игре против Бельгии», – сказал агент.

Ранее Эриксен дал первый комментарий после своей травмы.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

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Комментарии
    padlo95
    online
      padlo95, 14.06.2021 18:06
    +3
    Дай бог здоровья...
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 14.06.2021 18:06
    +3
    Дай бог здоровья...
    Ссылка
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