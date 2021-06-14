xG: Украина не наиграла даже на гол, Нидерланды должны были забивать меньше

Матч Евро-2020 Нидерланды – Украина (3:2) мог стать совсем не таким результативным, как вышло в итоге.
Обе команды показали лучшую реализацию по сравнению с усредненными показателями. По система xG (ожидаемые голы) «оранжевые» набрали 1.65, «сине-желтые» – 0.56.
В следующем матче Украины сразится с Северной Македонией.
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Источник — The Analyst
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"Икс Джи" демонстрирует свою бессмысленность, всё мимо.
Дайте угадаю - кто-то придумал новое название для диаграммы статистики и гребёт бабло?
Нужно быть объективными и признавать факты. Ну и лучше раньше образовываться и принимать новые модели в футболе (как xG), чем оставаться дремучими.
мутят воду во пруду ,
это всё придумал Черчилль,
в восемнадцатом году ...(с)
"Икс Джи" демонстрирует свою бессмысленность, всё мимо.
Дайте угадаю - кто-то придумал новое название для диаграммы статистики и гребёт бабло?
мутят воду во пруду ,
это всё придумал Черчилль,
в восемнадцатом году ...(с)
Нужно быть объективными и признавать факты. Ну и лучше раньше образовываться и принимать новые модели в футболе (как xG), чем оставаться дремучими.
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