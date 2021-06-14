xG: Украина не наиграла даже на гол, Нидерланды должны были забивать меньше

Матч Евро-2020 Нидерланды – Украина (3:2) мог стать совсем не таким результативным, как вышло в итоге.



Обе команды показали лучшую реализацию по сравнению с усредненными показателями. По система xG (ожидаемые голы) «оранжевые» набрали 1.65, «сине-желтые» – 0.56.



В следующем матче Украины сразится с Северной Македонией.