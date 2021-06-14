xG: Украина не наиграла даже на гол, Нидерланды должны были забивать меньше

Команды показали отличную реализацию моментов

  • 14.06.2021 17:36
  • 4555 просмотров
  • 8 комментариев
xG: Украина не наиграла даже на гол, Нидерланды должны были забивать меньше
© Getty Images/Global Images Ukraine

Матч Евро-2020 Нидерланды – Украина (3:2) мог стать совсем не таким результативным, как вышло в итоге.
 
Обе команды показали лучшую реализацию по сравнению с усредненными показателями. По система xG (ожидаемые голы) «оранжевые» набрали 1.65, «сине-желтые» – 0.56.
 
В следующем матче Украины сразится с Северной Македонией.

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Источник — The Analyst

(18 голосов)

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Комментарии
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 14.06.2021 18:48
    +2
    Должны были забить 0,56, а забили 2. Вторая команда должна была забить 1,65 гола, а забила 3.
    "Икс Джи" демонстрирует свою бессмысленность, всё мимо.
    Дайте угадаю - кто-то придумал новое название для диаграммы статистики и гребёт бабло?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 14.06.2021 18:38
    -1
    Це якраз для тих, хто співає дифирамби нашій збірній. Це реальний стан речей. Македонія та Австрія так розхлябано як голандці в захисті грати не будуть. Тому, Х'юстон, у нас проблеми!
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 14.06.2021 18:27
    0
    Это реальная картина вчерашнего матча и справедливости итогового результата. У нас была топовая реализация.
    Нужно быть объективными и признавать факты. Ну и лучше раньше образовываться и принимать новые модели в футболе (как xG), чем оставаться дремучими.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 14.06.2021 17:59
    +2
    бред
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 14.06.2021 17:51
    +1
    Вова Бойко, 14.06.2021 17:40
    Хто придумав ці дибільні схеми???
    Это их худые черти
    мутят воду во пруду ,
    это всё придумал Черчилль,
    в восемнадцатом году ...(с)
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.06.2021 17:50
    +6
    Вова Бойко, 14.06.2021 17:40
    Хто придумав ці дибільні схеми???
    Да, полная чушь для дебилов. Получается, надо раз двадцать промазать мимо ворот, чтобы набралось xG на единицу, а уж потом забивать свой заслуженный. Топовые футболисты, которые делают разницу из ничего: ну да, ну да, пошли мы нахер
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 14.06.2021 17:49
    -2
    Как говорит "один из лучших лидеров современного мира", а какая разница? Главное у них дороги заасфальтированы.
    Ссылка
    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 14.06.2021 17:40
    +3
    Хто придумав ці дибільні схеми???
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.06.2021 17:50
    +6
    Вова Бойко, 14.06.2021 17:40
    Хто придумав ці дибільні схеми???
    Да, полная чушь для дебилов. Получается, надо раз двадцать промазать мимо ворот, чтобы набралось xG на единицу, а уж потом забивать свой заслуженный. Топовые футболисты, которые делают разницу из ничего: ну да, ну да, пошли мы нахер
    Ссылка
    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 14.06.2021 17:40
    +3
    Хто придумав ці дибільні схеми???
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 14.06.2021 18:48
    +2
    Должны были забить 0,56, а забили 2. Вторая команда должна была забить 1,65 гола, а забила 3.
    "Икс Джи" демонстрирует свою бессмысленность, всё мимо.
    Дайте угадаю - кто-то придумал новое название для диаграммы статистики и гребёт бабло?
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 14.06.2021 17:59
    +2
    бред
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 14.06.2021 17:51
    +1
    Вова Бойко, 14.06.2021 17:40
    Хто придумав ці дибільні схеми???
    Это их худые черти
    мутят воду во пруду ,
    это всё придумал Черчилль,
    в восемнадцатом году ...(с)
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 14.06.2021 18:27
    0
    Это реальная картина вчерашнего матча и справедливости итогового результата. У нас была топовая реализация.
    Нужно быть объективными и признавать факты. Ну и лучше раньше образовываться и принимать новые модели в футболе (как xG), чем оставаться дремучими.
    Ссылка
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