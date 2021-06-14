Как Польша стала кладезем футбольных талантов

У наших соседей подобралась симпатичная футбольная команда, которая попробует показать себя на Евро

  • 14.06.2021 15:50
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Как Польша стала кладезем футбольных талантов
© Getty Images/Global Images Ukraine

В конце минувшего сезона в составе «Ромы» дебютировал 19-летний талантливый полузащитник Никола Залевский. Сперва он вышел на последние 15 минут в поединке Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», и забил мяч сильным ударом с правой из пределов штрафной, а спустя несколько дней сыграл в концовке против «Кротоне» в Серии А, отличившись результативной передачей на Борху Майораля.

Залевский – паренек, который вырос неподалеку от Рима и первые шаги в футболе начинал делать в академии «Ромы». Впрочем, когда речь зашла о выборе футбольной национальности, Никола предпочел играть за Польшу – страну происхождения его родителей. История Залевского хорошо описывает состояние дел в польском футболе: ныне существует прочная связь между Италией и Польшей, и это дает большую надежду на светлое будущее для «бело-красных».

Накануне старта на Евро-2020 со сборной Польши на родине связывают серьезные ожидания. Они не являются фаворитами, но идут сразу за командами первого эшелона, такими как Бельгия, Испания, Португалия, Франция, Англия, Германия и Италия. На групповой стадии «бело-красным» предстоит сыграть с Испанией, Швецией и Словакией, и вряд ли кому-то из этих команд будет просто в дуэлях с поляками, хотя бы потому, что ни один тренер не захочет выдумывать пути по обезоруживанию звездного форварда Роберта Левандовски, наколотившего уйму голов за «Баварию» в сезоне-2020/21 и завоевавшего «Золотую бутсу». Но Левандовски отнюдь не единственный, с кем связывают надежды болельщики сборной Польши. У «бело-красных» подобрался достойный коллектив, способный замахнуться на хороший результат на Евро-2020. В какой-то степени это даже выглядит странным, потому как польская Экстракласса – недостаточно конкурентный по европейским меркам чемпионат, но игроки, которые собраны под рукой у Паулу Соузы, в большинстве своем выступают в зарубежных лигах.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

За последние полтора десятилетия Польша явила несколько поколений игроков отличного качества. Ветераны достигли топового уровня: речь о Левандовски, Пищеке, Крыховяке, Щенсны, Блащиковски. Но их талант не упал с неба, а клубы Экстраклассы продолжают и по сей день выпускать из своих академий множество хороших футболистов, что предполагает системное развитие молодежи. Многие из юных талантов затем оказываются в топовых клубах континента, и продолжают свое развитие, принося пользу сборной Польши. На чемпионате мира 2006 года в заявке «бело-красных» было только пять футболистов, представлявших топ-5 европейских чемпионатов. На Евро-2020 таковых у поляков уже 17!

Развитие польского футбола за последние 15 лет, по мнению экспертов, напрямую связано с экономикой. В то время, когда большинство стран Европейского союза довольно болезненно пережили кризис в 2007-2008 годах, Польша завершила этот отрезок даже с плюсовыми показателями в экономике. В 2009 году экономика ЕС показала падение на 4,5%, а полякам за этот период удалось продемонстрировать рост на 1,6%, и до пандемии коронавируса эта страна ежегодно заканчивала экономический год с плюсовыми показателями. В 2013 году Bloomberg и вовсе определил экономику Польшу, как «самую динамичную в Европе». Положительные тенденции, безусловно, помогли нашим соседям лучше развивать футбол, который также избежал грандиозных кризисов и имел возможность к постепенному росту.

Важным аспектом является и вступление Польши в Европейский союз, которое произошло в 2004 году. Этот фактор сделал польских футболистов более привлекательными, чем ранее, учитывая существующие в большинстве лиг континента ограничения на игроков, не имеющих паспорт стран ЕС. Важно и то, что поляки, в отличие от той же Венгрии, Хорватии, Словении, Словакии или Чехии, могут похвастаться хорошей демографией. В их стране проживает около 40 миллионов жителей, а это значительно увеличивает шанс «выловить правильную рыбку в футбольном пруду».

Географическое положение Польши также стоит учитывать, если мы говорим о стремительном футбольном развитии этой страны. Местные игроки куда ближе по менталитету к ведущим чемпионатам континента, нежели таланты из условной Украины, которые часто сталкиваются с проблемой адаптации. Впрочем, несмотря на общую границу с Германией, в последние годы все больше поляков предпочитают перебираться в Италию. Для многих польских мальчишек возможность поиграть в Серии А видится воплощением детской мечты, потому как этот чемпионат является в стране более популярным, нежели немецкая Бундеслига.

Неслучайно в сезоне-2019/20 Польша занимала третье место по числу своих представителей среди всех легионеров в Серии А. С 19 футболистами поляки уступали только Бразилии (41) и Аргентине (25). И пускай в сезоне-2020/21 тенденция немного изменилась в сторону уменьшения (в Серии А играло 10 поляков, что является 8-й позицией среди всех легионерских диаспор), глобально ситуация остается прежней.

Для многих клубов Серии А польский рынок за последние годы также стал все более и более интересен. Дело в том, что скаутинговые службы в Европе развиваются семимильными шагами, и все больше внимания уделяется даже самым незначительным лигам. При этом, за наиболее продуктивными лигами (чемпионаты Бразилии, Аргентины, Нидерландов, Бельгии) следят еще тщательнее, и самые богатые клубы из Англии, Испании и Германии легко перехватывают достойных кандидатов у большинства итальянских команд. Поэтому представители Серии А вынуждены осваивать новые рынки, и польская Экстракласса оказалась для них подходящей альтернативой. Только за последние годы можно вспомнить достаточно удачные трансферы Зелиньски, Скорупски, Пентека, Дронговски и других.

Инвестиции, поступающие от европейских клубов, помогают экономическому развитию Экстраклассы, и с каждым годом суммы становятся все большими и большими. Неудивительно, что три самых дорогостоящих исходящих трансфера в польской лиге датированы последними четырьмя сезонами, и речь заходит уже о 6, 7 и даже 10 миллионах евро. Если раньше польские клубы соглашались отпускать своих талантов в юном возрасте, то сейчас предпочитают придержать футболистов еще на год-два в первой команде, чтобы затем продать по более высокой цене. Это, в том числе, позволяет сделать местный чемпионат более конкурентоспособным и повысить его общий уровень, и такой подход, вероятно, сможет принести еще большие дивиденды польскому футболу в ближайшие несколько лет.

Getty Images/Global Images Ukraine. Згибнев Збонек

Польский футбольный союз также не стоит в стороне, а пытается направлять развитие местного футбола в нужном направлении. Эталонная фигура – Збигнев Бонек, который является действующим боссом организации, и карьера которого также напрямую связана с Италией. Во многом благодаря ему в Польше сейчас происходят процессы по совершенствованию системы детско-юношеского футбола. После проведения финальной части Евро-2012 совместно с Украиной, страна получила мощный толчок для развития футбола. Однако функционеры вовремя поняли, что нескольких современных стадионов и баз недостаточно для качественного роста всей системы, а потому в Польше начали возводить современные центры, где получили возможность играть и тренироваться десятки молодежных команд, из которых клубные академии зачастую и черпают талантов.

Чтобы приспособиться к новым реалиям, в 2013 году Польский футбольный союз стал у истоков создания Центральной молодежной лиги – соревнования, разделенного на три возрастные категории: до 15, до 17 и до 18 лет. Они проводятся между 32 различными командами, и эта система должна координировать направление развития всех академий в стране. На сайте ФИФА, в частности, инициатива о создании этого турнира описана следующим образом: «Влияние Центральной молодежной лиги на развитие футбола в Польше происходит двумя путями: во-первых, она помогает улучшить качество молодежного футбола, организовывая соревновательный процесс в трех возрастных категориях, что позволяет игрокам повышать свой уровень в баталиях со сверстниками со всей страны. Кроме того, она также помогает тренерам юношеских и молодежной сборных лучше отслеживать и выявлять таланты на ранних стадиях, вызывая тех под национальные знамена».

Но развитие молодых игроков ради галочки для Польского футбольного союза неинтересно. В Экстраклассе существует правило, согласно которому, начиная с сезона-2019/20 в каждой команде на поле должен выходить как минимум один воспитанник академии клуба. Это позволяет логично завершить начатую цепочку, когда клубы должны воспитывать молодежь с целью дальнейшей интеграции ее в первую команду. Более того, в низших лигах существуют экономические бонусы клубам, в которых молодые игроки проводят наибольше времени на поле по итогам сезона.

Поэтому последние успехи польского футбола, и в частности, выход национальной команды в финальную часть Евро-2020 (континентальные первенства поляки не пропускают с 2008 года) не являются случайностью. Важно и то, что в мартовских матчах квалификации на ЧМ-2022 в заявке польской команды было сразу девять футболистов, родившихся после 1 января 1998 года, а в финальную заявку на Евро-2020 попало шесть таких игроков. Последний фактор говорит о том, что когда в Польше наступит очередь для смены поколений, то, если даже в команде не вырастет еще один игрок, сопоставимый по уровню с Робертом Левандовски, то как минимум в среднем общее качество футболистов будет неизменно расти.

Что касается Евро-2020, то в 2018 году обозреватель Financial Times Саймон Купер выдвинул интересную гипотезу, что нынешнее развитие польского футбола идет по аналогичному сценарию с греческим, испанским или португальским, когда национальные сборные этих стран в итоге добивались побед на континентальных турнирах. Конечно, представить себе сборную Польши победителем Евро-2020, даже с Левандовски в составе, нынче необычайно сложно, но на самом деле, при должном уровне развития системы молодежного футбола в стране, этот момент действительно может стать лишь вопросом времени.

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Алексей Сливченко, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Роман Лелюк
    online
      Роман Лелюк, 14.06.2021 16:08
    +1
    дуже оптимістично, але насправді щось молодих талантів не видно, а покоління Левандовскі, Піщека, Блащікоскі, Зелінскі, Гросіцкі уже близьке до фінішу.
    Ссылка
    Роман Лелюк
    online
      Роман Лелюк, 14.06.2021 16:08
    +1
    дуже оптимістично, але насправді щось молодих талантів не видно, а покоління Левандовскі, Піщека, Блащікоскі, Зелінскі, Гросіцкі уже близьке до фінішу.
    Ссылка
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