Второй тайм матча в Амстердаме стал одним из самых результативных в истории

Матч между Голландией и Украиной (3:2) стал пока самым результативным на EURO-2020. Ударной в Амстердаме выдалась вторая 45-минутка, в которой мяч 5 раз побывал в сетке ворот обеих команд. В истории финальных турниров чемпионатов Европы больше голов во вторых таймах было забито лишь в поединке Югославии и Франции в полуфинале ЧЕ-1960.

Самые результативные вторые таймы в финальных турнирах ЧЕ