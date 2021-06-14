Второй тайм матча в Амстердаме стал одним из самых результативных в истории

Голландия и Украина во второй 45-минутке забили на пару 5 мячей

  • 14.06.2021 15:50
  • 1434 просмотра
  • 4 комментария
Второй тайм матча в Амстердаме стал одним из самых результативных в истории
© Getty Images/Global Images Ukraine

Матч между Голландией и Украиной (3:2) стал пока самым результативным на EURO-2020. Ударной в Амстердаме выдалась вторая 45-минутка, в которой мяч 5 раз побывал в сетке ворот обеих команд. В истории финальных турниров чемпионатов Европы больше голов во вторых таймах было забито лишь в поединке Югославии и Франции в полуфинале ЧЕ-1960.

Самые результативные вторые таймы в финальных турнирах ЧЕ

Голы

Матч

Счет

Счет

Дата

Стадия

 

 

2 тайма

 матча

 

 

6

Югославия - Франция

4:2

5:4

06.07.1960

1/2

5

Югославия - Словения

3:2

3:3

13.06.2000

ГТ

 

Испания - Югославия

3:2

4:3

21.06.2000

ГТ

 

Голландия - Югославия

4:1

6:1

25.06.2000

1/4

 

Германия - Греция

3:2

4:2

22.06.2012

1/4

 

Голландия - Украина

3:2

3:2

13.06.2021

ГТ
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Саша Лапій
    online
      Саша Лапій, 14.06.2021 17:05
    +1
    Нідерланди, а не голандія
    Ссылка
    alvesh
    online
      alvesh, 14.06.2021 16:48
    +3
    Oles Bodnar, 14.06.2021 16:05
    Яка Югославія в 2000? Поправте табличку
    На Євро-2000 грала збірна Югославіїї. Сербією і Чорногорією ця збірна стала називатися на Євро-2004
    Ссылка
    HaloGen
    online
      HaloGen, 14.06.2021 16:47
    +1
    Oles Bodnar, 14.06.2021 16:05
    Яка Югославія в 2000? Поправте табличку
    Wiki
    Югославия, в которой в начале XXI века оставалось две республики, в 2003 году превратилась в Сербию и Черногорию. Окончательный распад на составляющие произошёл в 2006 после черногорского референдума о независимости от Сербии.
    Ссылка
    Oles Bodnar
    online
      Oles Bodnar, 14.06.2021 16:05
    -3
    Яка Югославія в 2000? Поправте табличку
    Ссылка
    alvesh
    online
      alvesh, 14.06.2021 16:48
    +3
    Oles Bodnar, 14.06.2021 16:05
    Яка Югославія в 2000? Поправте табличку
    На Євро-2000 грала збірна Югославіїї. Сербією і Чорногорією ця збірна стала називатися на Євро-2004
    Ссылка
    Саша Лапій
    online
      Саша Лапій, 14.06.2021 17:05
    +1
    Нідерланди, а не голандія
    Ссылка
    HaloGen
    online
      HaloGen, 14.06.2021 16:47
    +1
    Oles Bodnar, 14.06.2021 16:05
    Яка Югославія в 2000? Поправте табличку
    Wiki
    Югославия, в которой в начале XXI века оставалось две республики, в 2003 году превратилась в Сербию и Черногорию. Окончательный распад на составляющие произошёл в 2006 после черногорского референдума о независимости от Сербии.
    Ссылка
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