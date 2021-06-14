Второй тайм матча в Амстердаме стал одним из самых результативных в истории

Матч между Голландией и Украиной (3:2) стал пока самым результативным на EURO-2020. Ударной в Амстердаме выдалась вторая 45-минутка, в которой мяч 5 раз побывал в сетке ворот обеих команд. В истории финальных турниров чемпионатов Европы больше голов во вторых таймах было забито лишь в поединке Югославии и Франции в полуфинале ЧЕ-1960.
Самые результативные вторые таймы в финальных турнирах ЧЕ
|
Голы
|
Матч
|
Счет
|
Счет
|
Дата
|
Стадия
|
|
|
2 тайма
|
матча
|
|
|
6
|
Югославия - Франция
|
4:2
|
5:4
|
06.07.1960
|
1/2
|
5
|
Югославия - Словения
|
3:2
|
3:3
|
13.06.2000
|
ГТ
|
|
Испания - Югославия
|
3:2
|
4:3
|
21.06.2000
|
ГТ
|
|
Голландия - Югославия
|
4:1
|
6:1
|
25.06.2000
|
1/4
|
|
Германия - Греция
|
3:2
|
4:2
|
22.06.2012
|
1/4
|
|
Голландия - Украина
|
3:2
|
3:2
|
13.06.2021
|
ГТ
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Югославия, в которой в начале XXI века оставалось две республики, в 2003 году превратилась в Сербию и Черногорию. Окончательный распад на составляющие произошёл в 2006 после черногорского референдума о независимости от Сербии.
Югославия, в которой в начале XXI века оставалось две республики, в 2003 году превратилась в Сербию и Черногорию. Окончательный распад на составляющие произошёл в 2006 после черногорского референдума о независимости от Сербии.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.