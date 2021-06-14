Юрий СЕМИН: «Поздравляю Шевченко с хорошей работой, Украина заслужила очко»

Российский тренер отметил игру сборной Украины с Нидерландами

  • 14.06.2021 15:44
  • 3604 просмотра
  • 1 комментарий
Юрий СЕМИН: «Поздравляю Шевченко с хорошей работой, Украина заслужила очко»
© ФК Динамо Киев. Юрий Семин

Бывший тренер киевского «Динамо» Юрий Семин прокомментировал поражение сборной Украины от Нидерландов (2:3) в матче группового этапа Евро-2020.

«Мне матч понравился. Это был футбол хорошего качества. Игроки одной и другой команды продемонстрировали высокий уровень. 

Когда я работал в киевском «Динамо», там уже был вратарь Бущан, Ярмоленко, Сидорчук, сейчас он капитан сборной. Играл еще Андрей Шевченко, который команду Украины тренирует. Надо поздравить его с хорошей работой. Они заслуживали хотя бы очко в матче с Голландией.

Надо понимать, что не так давно Украина выиграла молодежный чемпионат мира. И большая группа ребят из этой команды представляет киевское «Динамо». Они достойно выглядят. Есть преемственность, видна работа на перспективу.

Трудно загадывать, что будет дальше в группе, где играет Украина. Это все же команда очень молодая. Думаю, они со второго места могут выйти.

Как на фоне Украины выглядит Россия? Сложно сравнивать. Я считаю, это совершенно разные сборные, разные игроки. Украина — очень перспективная, молодая команда. Так могу сказать. Игру сборной России я не комментирую», — отметил Семин.

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Источник — Рейтинг букмекеров

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Комментарии
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 14.06.2021 15:57
    0
    Ротань готовит провал?
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 14.06.2021 15:57
    0
    Ротань готовит провал?
    Ссылка
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