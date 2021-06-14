FAVBET продолжает розыгрыш 21 авто

Реальные люди, реальные эмоции, которые показывают, что значит быть внутри игры

  • 14.06.2021 15:01
  • 121 просмотр
  • 0 комментариев
FAVBET продолжает розыгрыш 21 авто

FAVBET запускает второй этап масштабного промо-мероприятия с розыгрышем автомобилей и ценных призов. А еще в компании подвели итоги прошлого розыгрыша

FAVBET продолжает масштабную кампанию с розыгрышем 21 автомобиля.

Промо-мероприятие проходит в три этапа по 6 недель. Еженедельно разыгрывать 5 автомобилей Ford Ecosport, а в финале - Jaguar XE, а также множество ценных тематических призов. Второй этап стартует в период Евро 2020.

FAVBET продолжает следовать стратегии и менять восприятие индустрии беттинга. Одна из задач - поднять доверие к розыгрышам и продемонстрировать, что выиграть может каждый.

Реальные люди, реальные эмоции, которые показывают, что значит быть внутри игры.

Первый этап розыгрыша закончился в начале апреля. Призы нашли своих счастливых обладателей. Назар из Тернополя и Григорий из Киева стали владельцами Ford EcoSport, а киевлянка Любовь выиграла главный приз - Jaguar XE.

Чтобы подарить максимум эмоций от победы и сделать этот особым, компания привлекла легенд украинского футбола Вячеслава Шевчука и Артема Милевского. Они позвонили счастливчикам и сообщили радостную новость. Что чувствовали, и эмоции пережили победители - в видео.

Хочешь почувствовать игре и пережить такие же эмоции? Достаточно зарегистрироваться и сделать прогноз на любую спортивное событие. Будь внутри игры.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности