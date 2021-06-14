Украина установила рекордную безголевую серию на Евро

Забив два гола шведам в дебютном для себя матче в финальных турнирах чемпионатов Европы, сборная Украина в двух последующих играх на ЧЕ-2012 и во всех трех на ЧЕ-2016 ни разу не поразила ворота соперников.
И лишь в стартовом поединке на EURO-2020 Андрею Ярмоленко удалось наконец-то прервать эту «рекордную» безголевую серию, которая составила ни много ни мало 552 минуты.
Самые продолжительные безголевые серии в финальных турнирах ЧЕ
|
Серия
|
Сборная
|
Началась
|
Завершилась
|
Соперник
|
Счет
|
552’
|
Украина
|
11.06.2012
|
13.06.2021
|
Голландия
|
2:3
|
409’
|
Дания
|
19.06.1996
|
18.06.2004
|
Болгария
|
2:0
|
392’
|
Швейцария
|
08.06.1996
|
21.06.2004
|
Франция
|
1:3
|
375’
|
Дания
|
11.06.1988
|
17.06.1992
|
Франция
|
2:1
|
342’
|
Румыния
|
17.06.1984
|
18.06.1996
|
Испания
|
1:2
|
330’
|
Турция
|
11.06.1996
|
11.06.2000
|
Италия
|
1:2
|
329’
|
Австрия
|
16.06.2008
|
22.06.2016
|
Исландия
|
1:2
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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