Украина установила рекордную безголевую серию на Евро

Забив два гола шведам в дебютном для себя матче в финальных турнирах чемпионатов Европы, сборная Украина в двух последующих играх на ЧЕ-2012 и во всех трех на ЧЕ-2016 ни разу не поразила ворота соперников.

И лишь в стартовом поединке на EURO-2020 Андрею Ярмоленко удалось наконец-то прервать эту «рекордную» безголевую серию, которая составила ни много ни мало 552 минуты.

Самые продолжительные безголевые серии в финальных турнирах ЧЕ