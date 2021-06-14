Украина установила рекордную безголевую серию на Евро

Безголевая серия нашей команды в финальных турнирах составила 552 минуты

  • 14.06.2021 15:03
  • 2752 просмотра
  • 3 комментария
Украина установила рекордную безголевую серию на Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Забив два гола шведам в дебютном для себя матче в финальных турнирах чемпионатов Европы, сборная Украина в двух последующих играх на ЧЕ-2012 и во всех трех на ЧЕ-2016 ни разу не поразила ворота соперников.

И лишь в стартовом поединке на EURO-2020 Андрею Ярмоленко удалось наконец-то прервать эту «рекордную» безголевую серию, которая составила ни много ни мало 552 минуты.

Самые продолжительные безголевые серии в финальных турнирах ЧЕ

Серия

Сборная

Началась

Завершилась

Соперник

Счет

552’

Украина

11.06.2012

13.06.2021

Голландия

2:3

409’

Дания

19.06.1996

18.06.2004

Болгария

2:0

392’

Швейцария

08.06.1996

21.06.2004

Франция

1:3

375’

Дания

11.06.1988

17.06.1992

Франция

2:1

342’

Румыния

17.06.1984

18.06.1996

Испания

1:2

330’

Турция

11.06.1996

11.06.2000

Италия

1:2

329’

Австрия

16.06.2008

22.06.2016

Исландия

1:2

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 14.06.2021 15:40
    0
    Сергей Иванамофф, 14.06.2021 15:23
    С атакой у нас проблемы. Они просто теряются и не знают что с мячом делать. Особенно в первые минуты. Взять тот же Крит. Сколько моментов просто потеряно. Потом, через 30 минут вспоминают как играть, но ... хорошо, что дальние удары и стандарты сработали, раз креатива атаки нет.
    Крит - это Шахтёр ? Тогда уже крот ... А Кипр - это другой коленкор .
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 14.06.2021 15:23
    0
    С атакой у нас проблемы. Они просто теряются и не знают что с мячом делать. Особенно в первые минуты. Взять тот же Крит. Сколько моментов просто потеряно. Потом, через 30 минут вспоминают как играть, но ... хорошо, что дальние удары и стандарты сработали, раз креатива атаки нет.
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 14.06.2021 15:21
    -12
    Мы самые безголевые! Слава Украине!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 14.06.2021 15:40
    0
    Сергей Иванамофф, 14.06.2021 15:23
    С атакой у нас проблемы. Они просто теряются и не знают что с мячом делать. Особенно в первые минуты. Взять тот же Крит. Сколько моментов просто потеряно. Потом, через 30 минут вспоминают как играть, но ... хорошо, что дальние удары и стандарты сработали, раз креатива атаки нет.
    Крит - это Шахтёр ? Тогда уже крот ... А Кипр - это другой коленкор .
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 14.06.2021 15:23
    0
    С атакой у нас проблемы. Они просто теряются и не знают что с мячом делать. Особенно в первые минуты. Взять тот же Крит. Сколько моментов просто потеряно. Потом, через 30 минут вспоминают как играть, но ... хорошо, что дальние удары и стандарты сработали, раз креатива атаки нет.
    Ссылка
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