Сергей КОВАЛЕВ: «Лучшими были Ярмоленко и Яремчук»

Бывший футболист сборной Украины Сергей Ковалев назвал лучших футболистов сборной Украины в поединке Евро-2020 против Нидерландов (2:3).

«Ярмоленко и Яремчук, и не потому, что они стали авторами забитых мячей. Андрей был одним из тех игроков, кто пытался брать инициативу на себя, за счет индивидуальных действий он обострял ситуацию у ворот нидерландцев, а его гол стал украшением не только этого матча, но и пока всего турнира. Роман пытался цепляться за каждый мяч, навязывал защитникам борьбу, хорошо открывался. Понятно, что он зависим от игроков полузащиты, но все, чтобы было в его силах, Яремчук выполнял, и, что важно для нападающего, поразил цель», — считает Ковалев.