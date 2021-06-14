Сергей КОВАЛЕВ: «Лучшими были Ярмоленко и Яремчук»

Специалист назвал лучших игроков сборной Украины в поединке против Нидерландов (2:3)

  • 14.06.2021 14:57
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Сергей КОВАЛЕВ: «Лучшими были Ярмоленко и Яремчук»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист сборной Украины Сергей Ковалев назвал лучших футболистов сборной Украины в поединке Евро-2020 против Нидерландов (2:3).

«Ярмоленко и Яремчук, и не потому, что они стали авторами забитых мячей. Андрей был одним из тех игроков, кто пытался брать инициативу на себя, за счет индивидуальных действий он обострял ситуацию у ворот нидерландцев, а его гол стал украшением не только этого матча, но и пока всего турнира. Роман пытался цепляться за каждый мяч, навязывал защитникам борьбу, хорошо открывался. Понятно, что он зависим от игроков полузащиты, но все, чтобы было в его силах, Яремчук выполнял, и, что важно для нападающего, поразил цель», — считает Ковалев.

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Источник — zbirna.com

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