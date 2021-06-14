Украина повторила антирекорд Югославии

Сборная Украины потерпела 6-е поражение подряд в финальных турнирах чемпионатов Европы (мячи 2-11). Тем самым наша команда повторила антирекорд EURO, установленный 37 лет назад Югославией. Единственный до сего времени раз украинцы не уходили с поля побежденными 11 июня 2012 года, когда в премьерном для себя матче на ЧЕ обыграли шведов со счетом 2:1.
Самые продолжительные проигрышные серии в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Серия
|
(мячи)
|
Сборная
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
6*
|
(6-19)
|
Югославия
|
10.06.1968
|
Италия
|
0:2
|
|
|
|
6*
|
(2-11)
|
Украина
|
15.06.2012
|
Франция
|
0:2
|
|
|
|
5
|
(2-7)
|
Румыния
|
17.06.1984
|
ФРГ
|
1:2
|
12.06.2000
|
Германия
|
1:1
|
4*
|
(2-12)
|
Болгария
|
18.06.1996
|
Франция
|
1:3
|
|
|
|
4
|
(1-10)
|
Ирландия
|
18.06.1988
|
Голландия
|
0:1
|
13.06.2016
|
Швеция
|
1:1
|
4
|
(2-9)
|
Швейцария
|
17.06.2004
|
Англия
|
0:3
|
15.06.2008
|
Португалия
|
2:0
|
4
|
(1-7)
|
Турция
|
10.06.1996
|
Хорватия
|
0:1
|
15.06.2000
|
Швеция
|
0:0
|
4
|
(4-9)
|
Швеция
|
14.06.2008
|
Испания
|
1:2
|
19.06.2012
|
Франция
|
2:0
|
4
|
(3-8)
|
Голландия
|
21.06.2008
|
Россия
|
1:3
|
13.06.2021
|
Украина
|
3:2
* серия не закончена.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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