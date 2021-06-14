Украина повторила антирекорд Югославии

Сборная Украины потерпела 6-е поражение подряд в финальных турнирах чемпионатов Европы (мячи 2-11). Тем самым наша команда повторила антирекорд EURO, установленный 37 лет назад Югославией. Единственный до сего времени раз украинцы не уходили с поля побежденными 11 июня 2012 года, когда в премьерном для себя матче на ЧЕ обыграли шведов со счетом 2:1.

Самые продолжительные проигрышные серии в финальных турнирах чемпионатов Европы

Серия (мячи) Сборная Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 6* (6-19) Югославия 10.06.1968 Италия 0:2 6* (2-11) Украина 15.06.2012 Франция 0:2 5 (2-7) Румыния 17.06.1984 ФРГ 1:2 12.06.2000 Германия 1:1 4* (2-12) Болгария 18.06.1996 Франция 1:3 4 (1-10) Ирландия 18.06.1988 Голландия 0:1 13.06.2016 Швеция 1:1 4 (2-9) Швейцария 17.06.2004 Англия 0:3 15.06.2008 Португалия 2:0 4 (1-7) Турция 10.06.1996 Хорватия 0:1 15.06.2000 Швеция 0:0 4 (4-9) Швеция 14.06.2008 Испания 1:2 19.06.2012 Франция 2:0 4 (3-8) Голландия 21.06.2008 Россия 1:3 13.06.2021 Украина 3:2

* серия не закончена.