Украина повторила антирекорд Югославии

Наша сборная потерпела 6-е поражение подряд на EURO

  • 14.06.2021 14:54
  • 2413 просмотров
  • 1 комментарий
Украина повторила антирекорд Югославии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины потерпела 6-е поражение подряд в финальных турнирах чемпионатов Европы (мячи 2-11). Тем самым наша команда повторила антирекорд EURO, установленный 37 лет назад Югославией. Единственный до сего времени раз украинцы не уходили с поля побежденными 11 июня 2012 года, когда в премьерном для себя матче на ЧЕ обыграли шведов со счетом 2:1.

Самые продолжительные проигрышные серии в финальных турнирах чемпионатов Европы

Серия

(мячи)

Сборная

Началась

 

 

Завершилась

 

 

 

 

 

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

6*

(6-19)

Югославия

10.06.1968

Италия

0:2

 

 

 

6*

(2-11)

Украина

15.06.2012

Франция

0:2

 

 

 

5

(2-7)

Румыния

17.06.1984

ФРГ

1:2

12.06.2000

Германия

1:1

4*

(2-12)

Болгария

18.06.1996

Франция

1:3

 

 

 

4

(1-10)

Ирландия

18.06.1988

Голландия

0:1

13.06.2016

Швеция

1:1

4

(2-9)

Швейцария

17.06.2004

Англия

0:3

15.06.2008

Португалия

2:0

4

(1-7)

Турция

10.06.1996

Хорватия

0:1

15.06.2000

Швеция

0:0

4

(4-9)

Швеция

14.06.2008

Испания

1:2

19.06.2012

Франция

2:0

4

(3-8)

Голландия

21.06.2008

Россия

1:3

13.06.2021

Украина

3:2

* серия не закончена.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Semiramida
      Semiramida, 14.06.2021 15:24
    +3
    Каким это образом Югославия может закончить свою серию?
    Ссылка
    Semiramida
      Semiramida, 14.06.2021 15:24
    +3
    Каким это образом Югославия может закончить свою серию?
    Ссылка
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