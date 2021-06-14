Илья Забарный побил рекорд Александра Зинченко

18-летний защитник «Динамо» стал самым молодым игроком сборной Украины в финальных турнирах ЧМ и ЧЕ

  • 14.06.2021 14:47
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Илья Забарный побил рекорд Александра Зинченко
© Getty Images/Global Images Ukraine

Илья Забарный стал самым молодым игроком сборной Украины в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы. Выйдя на матч с Нидерландами (2:3) в 18 лет 285 дней, он на 260 дней превзошел достижение Александра Зинченко, установленное на ЧЕ-2016. В молодежную десятку после поединка с нидерландцами вошли также 22-летние Виталий Миколенко и Николай Шапаренко. А в последующих играх нашей команды компанию им могут составить Георгий Судаков, Анатолий Трубин и Денис Попов.

К слову, за все годы в более юном возрасте, чем Забарный, выступали на EURO семь футболистов, в том числе лишь один защитник - нидерландец Йетро Виллемс (18 лет 71 день).

Самые молодые игроки сборной Украины в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы

Возраст*

Игрок

Дата

Ранг

Соперник

Счет

18 лет 285 дней

Илья ЗАБАРНЫЙ

13.06.2021

ЧЕ

Голландия

2:3

19 лет 180 дней

Александр ЗИНЧЕНКО

12.06.2016

ЧЕ

Германия

0:2

20 лет 119 дней

Виктор КОВАЛЕНКО

12.06.2016

ЧЕ

Германия

0:2

21 год 153 дня

Артем МИЛЕВСКИЙ

14.06.2006

ЧМ

Испания

0:4

21 год 158 дней

Богдан БУТКО

19.06.2012

ЧЕ

Англия

0:1

22 года 15 дней

Виталий МИКОЛЕНКО

13.06.2021

ЧЕ

Голландия

2:3

22 года 61 день

Денис ГАРМАШ

19.06.2012

ЧЕ

Англия

0:1

22 года 232 дня

Андрей ЯРМОЛЕНКО 

11.06.2012

ЧЕ

Швеция

2:1

22 года 252 дня

Николай ШАПАРЕНКО

13.06.2021

ЧЕ

Голландия

2:3

22 года 256 дней

Евгений КОНОПЛЯНКА

11.06.2012

ЧЕ

Швеция

2:1

* на день первого матча.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.06.2021 14:57
    +4
    Коноплянка сам себя списал, а ему-то всего 31. Не хватает креативщиков, на лавке сидели одни оборонцы. На Забарного большие надежды.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.06.2021 14:57
    +4
    Коноплянка сам себя списал, а ему-то всего 31. Не хватает креативщиков, на лавке сидели одни оборонцы. На Забарного большие надежды.
    Ссылка
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