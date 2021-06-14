Илья Забарный побил рекорд Александра Зинченко

Илья Забарный стал самым молодым игроком сборной Украины в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы. Выйдя на матч с Нидерландами (2:3) в 18 лет 285 дней, он на 260 дней превзошел достижение Александра Зинченко, установленное на ЧЕ-2016. В молодежную десятку после поединка с нидерландцами вошли также 22-летние Виталий Миколенко и Николай Шапаренко. А в последующих играх нашей команды компанию им могут составить Георгий Судаков, Анатолий Трубин и Денис Попов.

К слову, за все годы в более юном возрасте, чем Забарный, выступали на EURO семь футболистов, в том числе лишь один защитник - нидерландец Йетро Виллемс (18 лет 71 день).

Самые молодые игроки сборной Украины в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы

Возраст* Игрок Дата Ранг Соперник Счет 18 лет 285 дней Илья ЗАБАРНЫЙ 13.06.2021 ЧЕ Голландия 2:3 19 лет 180 дней Александр ЗИНЧЕНКО 12.06.2016 ЧЕ Германия 0:2 20 лет 119 дней Виктор КОВАЛЕНКО 12.06.2016 ЧЕ Германия 0:2 21 год 153 дня Артем МИЛЕВСКИЙ 14.06.2006 ЧМ Испания 0:4 21 год 158 дней Богдан БУТКО 19.06.2012 ЧЕ Англия 0:1 22 года 15 дней Виталий МИКОЛЕНКО 13.06.2021 ЧЕ Голландия 2:3 22 года 61 день Денис ГАРМАШ 19.06.2012 ЧЕ Англия 0:1 22 года 232 дня Андрей ЯРМОЛЕНКО 11.06.2012 ЧЕ Швеция 2:1 22 года 252 дня Николай ШАПАРЕНКО 13.06.2021 ЧЕ Голландия 2:3 22 года 256 дней Евгений КОНОПЛЯНКА 11.06.2012 ЧЕ Швеция 2:1

* на день первого матча.