Илья Забарный побил рекорд Александра Зинченко

Илья Забарный стал самым молодым игроком сборной Украины в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы. Выйдя на матч с Нидерландами (2:3) в 18 лет 285 дней, он на 260 дней превзошел достижение Александра Зинченко, установленное на ЧЕ-2016. В молодежную десятку после поединка с нидерландцами вошли также 22-летние Виталий Миколенко и Николай Шапаренко. А в последующих играх нашей команды компанию им могут составить Георгий Судаков, Анатолий Трубин и Денис Попов.
К слову, за все годы в более юном возрасте, чем Забарный, выступали на EURO семь футболистов, в том числе лишь один защитник - нидерландец Йетро Виллемс (18 лет 71 день).
Самые молодые игроки сборной Украины в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы
|
Возраст*
|
Игрок
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 285 дней
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
13.06.2021
|
ЧЕ
|
Голландия
|
2:3
|
19 лет 180 дней
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
12.06.2016
|
ЧЕ
|
Германия
|
0:2
|
20 лет 119 дней
|
Виктор КОВАЛЕНКО
|
12.06.2016
|
ЧЕ
|
Германия
|
0:2
|
21 год 153 дня
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
14.06.2006
|
ЧМ
|
Испания
|
0:4
|
21 год 158 дней
|
Богдан БУТКО
|
19.06.2012
|
ЧЕ
|
Англия
|
0:1
|
22 года 15 дней
|
Виталий МИКОЛЕНКО
|
13.06.2021
|
ЧЕ
|
Голландия
|
2:3
|
22 года 61 день
|
Денис ГАРМАШ
|
19.06.2012
|
ЧЕ
|
Англия
|
0:1
|
22 года 232 дня
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
11.06.2012
|
ЧЕ
|
Швеция
|
2:1
|
22 года 252 дня
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
13.06.2021
|
ЧЕ
|
Голландия
|
2:3
|
22 года 256 дней
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
11.06.2012
|
ЧЕ
|
Швеция
|
2:1
* на день первого матча.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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