КАРАВАЕВ: «Пропущенный гол – неприятно, но радует, что выполняем установки»

Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился впечатлениями о поражении от национальной команды Нидерландов (2:3) в поединке группового этапа Евро-2020.

«Если говорить о последних минутах, то, скорее всего, нам не хватило концентрации. И вообще, пропускали такие голы, что, если бы сыграли проще, возможно, не было бы таких опасных моментов у наших ворот. Будем разбирать свои ошибки и стараться не допускать их в следующих матчах. В общем смешанные чувства, поскольку вытащили такой поединок. На 80-й минуте видели, что можем, есть силы, главное - удержать концентрацию. Если бы проще сыграли...

Мы ожидали такой игры от соперника, поскольку просматривали матчи Нидерландов, знали, как они будут действовать. Мы в этих зонах чаще всего и были, перекрывали их, чтобы оппоненты не создавали опасности у наших ворот. Конечно, высококлассные нидерландские футболисты индивидуально где-то переигрывали нас. Но мы старались за счет командных действий перекрывать им зоны. Мы были готовы к такому футболу.

Если вспомнить моменты, то их было много и у наших ворот, и у чужих. На первых минутах мы создали момент, а потом сразу была опасна контратака соперников. В дальнейшем также были обмены моментами. Во втором тайме мы пропустили два гола, потом собрались. Ярмоленко оформил великолепный гол забил Яремчук. Зрелищный поединок, жаль, что такой результат.

Мы забили два гола. После первого появилась надежда, что можем отличиться еще и вытянуть игру. За четыре минуты забили снова. Счет стал 2:2, мы понимали, что можем получить очки. Не играли на отбой, а продолжали показывать свой футбол, не отходили от собственной структуры. Старались так же играть, возможно, менее агрессивно в атаке. Однако если бы появилась возможность выбежать в атаку, то мы бы это сделали. Важно было сыграть более надежно в обороне, поскольку оставалось всего 10 минут.

Пока рано говорить о ситуации в группе, впереди еще два матча. Все будет зависеть от следующей игры и последней. Уже потом будем смотреть на очки, забитые и пропущенные мячи. Хорошо, что мы дважды забили. Это добавляет настроения на следующие поединки.

Видно было, что ребята отдали все силы были истощены и физически, и морально. Пропущенный гол в конце - неприятно. Но радует то, что мы выполняем установки тренерского штаба, у нас это получается. Мы знаем, как можем добиться результата, и постараемся это сделать», - сказал Караваев.