Роман ЯРЕМЧУК: «Чувствовали, что можем сделать больше в атаке»

Форвард украинской сборной высказался о поражении от Нидерландов

  • 14.06.2021 14:18
  • 760 просмотров
  • 4 комментария
Роман ЯРЕМЧУК: «Чувствовали, что можем сделать больше в атаке»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины уступила сборной Нидерландов (2:3) в первом матче группового этапа Евро-2020. Нападающий Роман Яремчук прокомментировал этот матч.

«Думаю, нам не хватило концентрации в конце игры. Нидерланды давили на нас, так же, как и их болельщики. Было трудно, ведь мы играли на выезде.

Мы довольны тем, как сыграли во втором тайме. Первый тайм был тяжелее, отчасти потому, что голландцы имели поддержку, играя дома. Несмотря на это, мы придерживались нашего игрового плана, и нам не стыдно за наше выступление против очень сильного соперника.

Мы чувствовали, что можем сделать больше, особенно в атаке. Нам еще есть куда прогрессировать, и наши следующие матчи будут решающими», - сказал Яремчук.

Отметим, что Яремчук стал лучшим игроком сборной Украины по версии WhoScored.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
      alefteev77, 14.06.2021 14:46
    +3
    GloryUkraine, 14.06.2021 14:38
    Частково згоден, але голи були не випадковими, а якраз навпаки. Ярмола зіграв індивідуально ідмінно в гольовому епізоді, а гол з стандарту- класика.
    Хоч в цілому зішрали погано. А голандцям якраз, що підфартило у всіх голах.
    Ярмола всегда так бьет, только пьяный аналитик не знает как забивает Ярмоленко. Мяч под левую ногу и удар и по дуге. Ярмоленко таких голов десятки забил. Это кстати показывает на уровень нидерландской защиты и их подготовки.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 14.06.2021 14:44
    0
    GloryUkraine, 14.06.2021 14:38
    Частково згоден, але голи були не випадковими, а якраз навпаки. Ярмола зіграв індивідуально ідмінно в гольовому епізоді, а гол з стандарту- класика.
    Хоч в цілому зішрали погано. А голандцям якраз, що підфартило у всіх голах.
    Гол Яремчука был случайный, он проигрывает все единоборства на верховых мячах.
    Защита у Нидерландов средняя. Вокруг было 4-5 защитников и не уследили.
    -
    Закономерные голы, это когда команда забивает через осмысленные комбинации, давит соперника, когда есть несколько вариантов и моментов для завершения. Сборная Украины играла сумбурно, без четкого рисунка со средней командой.
    -
    Нидерланды с 2014 года не выходили на большие турниры. Их не было ни на ЧЕ 2016, ни на ЧМ 2018... "против очень сильного соперника" - это Яремчук сказок начитался? Они уже лет 5 сильными не являются.
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 14.06.2021 14:38
    +4
    alefteev77, 14.06.2021 14:28
    "Мы довольны тем, как сыграли во втором тайме."
    Яремчуку надо свою игру пересмотреть. ТТД минимальное. Полезности ноль. Ходил пешком по полю 60 минут матча. Прессинга минимум.
    -
    Если бы не забил гол, то можно было сказать, что провалил игру. Единоборства проигрывает, корпусом играть не умеет. Падает от любого контакта.
    -
    Сборная Украина забила 2 случайных гола. Один дальний удар залетел. Второй - стандарт с ошибками защиты Нидерландов.
    -
    Сборная Нидерландов думаю не выиграет у Австрии, а может даже проиграет. Средняя сборная со слабым тренером.
    Частково згоден, але голи були не випадковими, а якраз навпаки. Ярмола зіграв індивідуально ідмінно в гольовому епізоді, а гол з стандарту- класика.
    Хоч в цілому зішрали погано. А голандцям якраз, що підфартило у всіх голах.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 14.06.2021 14:28
    -1
    "Мы довольны тем, как сыграли во втором тайме."
    Яремчуку надо свою игру пересмотреть. ТТД минимальное. Полезности ноль. Ходил пешком по полю 60 минут матча. Прессинга минимум.
    -
    Если бы не забил гол, то можно было сказать, что провалил игру. Единоборства проигрывает, корпусом играть не умеет. Падает от любого контакта.
    -
    Сборная Украина забила 2 случайных гола. Один дальний удар залетел. Второй - стандарт с ошибками защиты Нидерландов.
    -
    Сборная Нидерландов думаю не выиграет у Австрии, а может даже проиграет. Средняя сборная со слабым тренером.
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 14.06.2021 14:38
    +4
    alefteev77, 14.06.2021 14:28
    "Мы довольны тем, как сыграли во втором тайме."
    Яремчуку надо свою игру пересмотреть. ТТД минимальное. Полезности ноль. Ходил пешком по полю 60 минут матча. Прессинга минимум.
    -
    Если бы не забил гол, то можно было сказать, что провалил игру. Единоборства проигрывает, корпусом играть не умеет. Падает от любого контакта.
    -
    Сборная Украина забила 2 случайных гола. Один дальний удар залетел. Второй - стандарт с ошибками защиты Нидерландов.
    -
    Сборная Нидерландов думаю не выиграет у Австрии, а может даже проиграет. Средняя сборная со слабым тренером.
    Частково згоден, але голи були не випадковими, а якраз навпаки. Ярмола зіграв індивідуально ідмінно в гольовому епізоді, а гол з стандарту- класика.
    Хоч в цілому зішрали погано. А голандцям якраз, що підфартило у всіх голах.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 14.06.2021 14:46
    +3
    GloryUkraine, 14.06.2021 14:38
    Частково згоден, але голи були не випадковими, а якраз навпаки. Ярмола зіграв індивідуально ідмінно в гольовому епізоді, а гол з стандарту- класика.
    Хоч в цілому зішрали погано. А голандцям якраз, що підфартило у всіх голах.
    Ярмола всегда так бьет, только пьяный аналитик не знает как забивает Ярмоленко. Мяч под левую ногу и удар и по дуге. Ярмоленко таких голов десятки забил. Это кстати показывает на уровень нидерландской защиты и их подготовки.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 14.06.2021 14:44
    0
    GloryUkraine, 14.06.2021 14:38
    Частково згоден, але голи були не випадковими, а якраз навпаки. Ярмола зіграв індивідуально ідмінно в гольовому епізоді, а гол з стандарту- класика.
    Хоч в цілому зішрали погано. А голандцям якраз, що підфартило у всіх голах.
    Гол Яремчука был случайный, он проигрывает все единоборства на верховых мячах.
    Защита у Нидерландов средняя. Вокруг было 4-5 защитников и не уследили.
    -
    Закономерные голы, это когда команда забивает через осмысленные комбинации, давит соперника, когда есть несколько вариантов и моментов для завершения. Сборная Украины играла сумбурно, без четкого рисунка со средней командой.
    -
    Нидерланды с 2014 года не выходили на большие турниры. Их не было ни на ЧЕ 2016, ни на ЧМ 2018... "против очень сильного соперника" - это Яремчук сказок начитался? Они уже лет 5 сильными не являются.
    Ссылка
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