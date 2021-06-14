Роман ЯРЕМЧУК: «Чувствовали, что можем сделать больше в атаке»

Сборная Украины уступила сборной Нидерландов (2:3) в первом матче группового этапа Евро-2020. Нападающий Роман Яремчук прокомментировал этот матч.

«Думаю, нам не хватило концентрации в конце игры. Нидерланды давили на нас, так же, как и их болельщики. Было трудно, ведь мы играли на выезде.

Мы довольны тем, как сыграли во втором тайме. Первый тайм был тяжелее, отчасти потому, что голландцы имели поддержку, играя дома. Несмотря на это, мы придерживались нашего игрового плана, и нам не стыдно за наше выступление против очень сильного соперника.

Мы чувствовали, что можем сделать больше, особенно в атаке. Нам еще есть куда прогрессировать, и наши следующие матчи будут решающими», - сказал Яремчук.

Отметим, что Яремчук стал лучшим игроком сборной Украины по версии WhoScored.