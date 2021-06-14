ТаТоТаке. Нидерланды - Украина, новички Шахтера, сказки Павелко

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют первый матч сборной Украины на Евро-2020. Почему проиграли Нидерландам? Не обманчив ли счет? Был ли шанс зацепиться за что-то большее? Кто подвел, а кто стал героем матча?
Кроме того в выпуске - информация о новичках «Шахтера», очередной популизм и ложь Павелко, куда пропал Рыкун?
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Источник — ТаТоТаке
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