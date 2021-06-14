Михаэль Грегорич вписал свое имя в историю Евро

Мяч, забитый 27-летним форвардом сборной Австрии Михаэлем Грегоричем в матче с Северной Македонией (3:1) , стал 700-м по счету в истории финальных турнирах чемпионатов Европы. Учитывая, что на предыдущем EURO было забито в общей сложности более 100 голов, ближе к финалу мы, возможно, сможем увидеть еще один юбилейный мяч - 800-й.
Юбилейные голы финальных турниров чемпионатов Европы
|
Гол
|
Дата
|
Стадия
|
Автор гола
|
Сборная
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
06.07.1960
|
1/2
|
Милан ГАЛИЧ
|
Югославия
|
Франция
|
11' (1:0)
|
5:4
|
100-й
|
16.06.1984
|
ГТ
|
Ален ЖИРЕСС
|
Франция
|
Бельгия
|
31' (2:0)
|
5:0
|
200-й
|
26.06.1992
|
Финал
|
Ким ВИЛЬФОРТ
|
Дания
|
Германия
|
78' (2:0)
|
2:0
|
300-й
|
18.06.2000
|
ГТ
|
Златко ЗАХОВИЧ
|
Словения
|
Испания
|
59' (1:1)
|
1:2
|
400-й
|
21.06.2004
|
ГТ
|
Тьерри АНРИ
|
Франция
|
Швейцария
|
84' (3:1)
|
3:1
|
500-й
|
26.06.2008
|
1/2
|
ХАВИ
|
Испания
|
Россия
|
50' (1:0)
|
3:0
|
600-й
|
14.06.2016
|
ГТ
|
НАНИ
|
Португалия
|
Исландия
|
31' (1:0)
|
1:1
|
700-й
|
13.06.2021
|
ГТ
|
Михаэль ГРЕГОРИЧ
|
Австрия
|
Сев. Македония
|
78' (2:1)
|
3:1
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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