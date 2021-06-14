Михаэль Грегорич вписал свое имя в историю Евро

Мяч, забитый 27-летним форвардом сборной Австрии Михаэлем Грегоричем в матче с Северной Македонией (3:1) , стал 700-м по счету в истории финальных турнирах чемпионатов Европы. Учитывая, что на предыдущем EURO было забито в общей сложности более 100 голов, ближе к финалу мы, возможно, сможем увидеть еще один юбилейный мяч - 800-й.

Юбилейные голы финальных турниров чемпионатов Европы