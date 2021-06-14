Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Северная Македония неплохо оборонялась»

Специалист считает, что вскрыть оборону этой команды будет сложно

  • 14.06.2021 13:00
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  • 1 комментарий
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Северная Македония неплохо оборонялась»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал победу Австрии над Северной Македонией (3:1) на Евро-2020.

«Северная Македония не так уж и плохо оборонялись. У македонцев тоже было несколько моментов. Австрийцы заслуженно победили. В первом тайме они здорово оборонялись. Мне показалось, что нам реально нужно будет играть первым номером и вскрывать этих македонцев. Пандеву почти 38 лет, и он забил 38-й гол за сборную. Критиковали, что тренер дает слишком много раздолья — Алаба сам выбирает, где играть. Следующая наша игра с Северной Македонией будет очень сложной, при всем том, что македонцы пропустили три мяча, я видел их в первом тайме, как они сумбурно, но оборонялись. У сборной Северной Македонии есть неплохие исполнители: Элмас, Барди — этот игроки, которые могут дать передачу и убежать», — считает Левченко.

Украина сыграет с Северной Македонией 17 июня.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Роман Кузьма
    online
      Роман Кузьма, 14.06.2021 13:30
    0
    ВОТ ЭТО ЭКСПЕРТ! КОМАНДА ТРИ МЯЧА ОТ АВСТРИЙЦЕВ ПОЛУЧИЛА, А ОН НАСТАИВАЕТ, ЧТО ЭТО "НЕПЛОХАЯ ОБОРОНА"
    Ссылка
    Роман Кузьма
    online
      Роман Кузьма, 14.06.2021 13:30
    0
    ВОТ ЭТО ЭКСПЕРТ! КОМАНДА ТРИ МЯЧА ОТ АВСТРИЙЦЕВ ПОЛУЧИЛА, А ОН НАСТАИВАЕТ, ЧТО ЭТО "НЕПЛОХАЯ ОБОРОНА"
    Ссылка
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