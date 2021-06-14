Сергей КОВАЛЕВ: «Миколенко перегорел, Марлос вышел неудачно»

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Ковалев поделился мнением об игроках украинской национальной команды, которые не очень удачно сыграли с Нидерландами (2:3) на Евро-2020.
«На мой взгляд, неудачно вышел на замену Марлос, такое чувство, что перегорел Миколенко, поскольку нидерландцы нащупали уязвимость «сине-желтых» на левом фланге. Думаю, большего ожидали от Зинченко и Малиновского. Несмотря на подготовку, возможно, все равно на футболистах сказалось разное состояние после клубного сезона», — считает Ковалев.
Источник — zbirna.com
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