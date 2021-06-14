Сергей КОВАЛЕВ: «Миколенко перегорел, Марлос вышел неудачно»

Специалист назвал игроков сборной Украины, которые слабо сыграли против Нидерландов (2:3)

  • 14.06.2021 12:41
  • 2963 просмотра
  • 16 комментариев
Сергей КОВАЛЕВ: «Миколенко перегорел, Марлос вышел неудачно»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Ковалев поделился мнением об игроках украинской национальной команды, которые не очень удачно сыграли с Нидерландами (2:3) на Евро-2020.

«На мой взгляд, неудачно вышел на замену Марлос, такое чувство, что перегорел Миколенко, поскольку нидерландцы нащупали уязвимость «сине-желтых» на левом фланге. Думаю, большего ожидали от Зинченко и Малиновского. Несмотря на подготовку, возможно, все равно на футболистах сказалось разное состояние после клубного сезона», — считает Ковалев.

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Источник — zbirna.com

(17 голосов)

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Комментарии
    _MAKs_7777_
    online
      _MAKs_7777_, 14.06.2021 14:07
    0
    Спи спокойно микола ,как сказал миля ,и два матча в грууппе лучше проспи на скамейки
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 14.06.2021 13:38
    -2
    Mikolenko 🇫🇮🇳🇱👍, 14.06.2021 13:29
    Mikolenko en Zhorik Buschan, bedankt van alle fans van Nederland voor de tweede helft, jullie speelden erg goed
    Работу найди , недоразумение
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 14.06.2021 13:38
    -2
    joe-777, 14.06.2021 13:28
    Федька рассказывает всем, что он крутой офисный работник
    Ссылка
    Mikolenko 🇫🇮🇳🇱👍
      Mikolenko 🇫🇮🇳🇱👍, 14.06.2021 13:29
    +1
    joe-777, 14.06.2021 13:28
    Федька рассказывает всем, что он крутой офисный работник
    Mikolenko en Zhorik Buschan, bedankt van alle fans van Nederland voor de tweede helft, jullie speelden erg goed
    Ссылка
    Mikolenko 🇫🇮🇳🇱👍
      Mikolenko 🇫🇮🇳🇱👍, 14.06.2021 13:29
    +1
    __Funny_Cat, 14.06.2021 13:25
    Безработный , не позорься
    Mikolenko 👍?
    Ссылка
    joe-777
      joe-777, 14.06.2021 13:28
    -3
    __Funny_Cat, 14.06.2021 13:25
    Безработный , не позорься
    Федька рассказывает всем, что он крутой офисный работник
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 14.06.2021 13:25
    -1
    Mikolenko 🇫🇮🇳🇱👍, 14.06.2021 13:22
    Mikolenko en Zhorik Buschan, bedankt van alle fans van Nederland voor de tweede helft, jullie speelden erg goed
    Безработный , не позорься
    Ссылка
    Mikolenko 🇫🇮🇳🇱👍
      Mikolenko 🇫🇮🇳🇱👍, 14.06.2021 13:22
    0
    Mikolenko en Zhorik Buschan, bedankt van alle fans van Nederland voor de tweede helft, jullie speelden erg goed
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 14.06.2021 13:06
    -2
    udman1111, 14.06.2021 13:03
    Марлос то всегда был слабоват в защите и его выход не совсем понятен, но один в один много проиграл Миколенко, от него реально никто не ожидал.
    та да.. и самое печальное, что замены ему по прежнему нет
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    udman1111
    online
      udman1111, 14.06.2021 13:03
    +1
    joe-777, 14.06.2021 12:59
    С таким напарником, как седой негр, кто угодно игру провалит
    Марлос то всегда был слабоват в защите и его выход не совсем понятен, но один в один много проиграл Миколенко, от него реально никто не ожидал.
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 14.06.2021 13:02
    +2
    udman1111, 14.06.2021 12:55
    Он вчистую проиграл свой фланг. Это просто говорит о его уровне. Выше головы не прыгнешь. Но как же его хвалили до этого.
    Ну если бы седой пешеход на имитировал отбор , а хотя бы пытался в него вступить , глядишь, и Мыкола бы лучше сыграл
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 14.06.2021 13:01
    -3
    udman1111, 14.06.2021 12:55
    Он вчистую проиграл свой фланг. Это просто говорит о его уровне. Выше головы не прыгнешь. Но как же его хвалили до этого.
    шпрот мэн, не вякай.. ты в футболе Ноль
    Ссылка
    joe-777
      joe-777, 14.06.2021 12:59
    0
    udman1111, 14.06.2021 12:55
    Он вчистую проиграл свой фланг. Это просто говорит о его уровне. Выше головы не прыгнешь. Но как же его хвалили до этого.
    С таким напарником, как седой негр, кто угодно игру провалит
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 14.06.2021 12:55
    -4
    User Bravis, 14.06.2021 12:50
    Я конечно не эксперт, но сколько можно гнать на миколенко? Парень ОДИН держал левый фланг, ОДИН!! Что он перегорел?? Что он должен был сделать , забить дубль, и что бы мы выиграли 2:0?
    Он вчистую проиграл свой фланг. Это просто говорит о его уровне. Выше головы не прыгнешь. Но как же его хвалили до этого.
    Ссылка
    VVO
    online
      VVO, 14.06.2021 12:54
    +1
    Я зрозумів Ви з тих у кого винні всі окрім винуватих.
    Ссылка
    User Bravis
    online
      User Bravis, 14.06.2021 12:50
    +6
    Я конечно не эксперт, но сколько можно гнать на миколенко? Парень ОДИН держал левый фланг, ОДИН!! Что он перегорел?? Что он должен был сделать , забить дубль, и что бы мы выиграли 2:0?
    Ссылка
    User Bravis
    online
      User Bravis, 14.06.2021 12:50
    +6
    Я конечно не эксперт, но сколько можно гнать на миколенко? Парень ОДИН держал левый фланг, ОДИН!! Что он перегорел?? Что он должен был сделать , забить дубль, и что бы мы выиграли 2:0?
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 14.06.2021 13:02
    +2
    udman1111, 14.06.2021 12:55
    Он вчистую проиграл свой фланг. Это просто говорит о его уровне. Выше головы не прыгнешь. Но как же его хвалили до этого.
    Ну если бы седой пешеход на имитировал отбор , а хотя бы пытался в него вступить , глядишь, и Мыкола бы лучше сыграл
    Ссылка
    Mikolenko 🇫🇮🇳🇱👍
      Mikolenko 🇫🇮🇳🇱👍, 14.06.2021 13:29
    +1
    joe-777, 14.06.2021 13:28
    Федька рассказывает всем, что он крутой офисный работник
    Mikolenko en Zhorik Buschan, bedankt van alle fans van Nederland voor de tweede helft, jullie speelden erg goed
    Ссылка
    Mikolenko 🇫🇮🇳🇱👍
      Mikolenko 🇫🇮🇳🇱👍, 14.06.2021 13:29
    +1
    __Funny_Cat, 14.06.2021 13:25
    Безработный , не позорься
    Mikolenko 👍?
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 14.06.2021 13:03
    +1
    joe-777, 14.06.2021 12:59
    С таким напарником, как седой негр, кто угодно игру провалит
    Марлос то всегда был слабоват в защите и его выход не совсем понятен, но один в один много проиграл Миколенко, от него реально никто не ожидал.
    Ссылка
    VVO
    online
      VVO, 14.06.2021 12:54
    +1
    Я зрозумів Ви з тих у кого винні всі окрім винуватих.
    Ссылка
    _MAKs_7777_
    online
      _MAKs_7777_, 14.06.2021 14:07
    0
    Спи спокойно микола ,как сказал миля ,и два матча в грууппе лучше проспи на скамейки
    Ссылка
    Mikolenko 🇫🇮🇳🇱👍
      Mikolenko 🇫🇮🇳🇱👍, 14.06.2021 13:22
    0
    Mikolenko en Zhorik Buschan, bedankt van alle fans van Nederland voor de tweede helft, jullie speelden erg goed
    Ссылка
    joe-777
      joe-777, 14.06.2021 12:59
    0
    udman1111, 14.06.2021 12:55
    Он вчистую проиграл свой фланг. Это просто говорит о его уровне. Выше головы не прыгнешь. Но как же его хвалили до этого.
    С таким напарником, как седой негр, кто угодно игру провалит
    Ссылка
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