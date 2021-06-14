КОБИН: «Надо было перейти на игру в пять защитников и действовать по счету»

Специалист – о поражении сборной Украины от Нидерландов

  • 14.06.2021 11:59
  • 1766 просмотров
  • 5 комментариев
КОБИН: «Надо было перейти на игру в пять защитников и действовать по счету»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник сборной Украины Василий Кобин прокомментировал поражение команды Андрея Шевченко от Нидерландов (2:3) в матче группового раунда Евро-2020.

«То, что игра будет проходить под диктовку нидерландцев, было ожидаемо. Все же, они выступали дома, в их составе хватало индивидуально сильных футболистов, которые на «ты» с мячом. Меня поразило, как хозяева мастерски прессинговали в первом тайме и сразу после перерыва. 

Нашим ребятам крайне сложно было быстро переходить от насыщенной обороны в наступление. 

Думаю, что нидерландцы наиграли на победу, однако я бы не стал винить отдельных наших исполнителей в этом поражении. Просто вчера их оппоненты оказались поискусснее. Тем более, что в ответе за результат вся сборная во главе с тренером.

Досадно только, что переломив ход событий в неудачно складывающемся матче, нашим ребятам не удалось удержать ничью. На мой взгляд, выровняв положение, нужно было произвести замены, перейти на игру в пять защитников и действовать по счету.

Впрочем, ничего страшного не произошло. И хотя нидерландцы произвели очень хорошее впечатление, подопечные Андрея Шевченко сумели дать им бой. Теперь главное, как следует восстановиться и качественно подготовиться к следующему матчу – с Северной Македонией, где уже нельзя терять очки», - сказал Кобин. 

Напомним, что поединок Украина – Северная Македония состоится 17 июня в Бухаресте.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Игорь Григорьевич
      Игорь Григорьевич, 14.06.2021 12:48
    0
    Все на своих местах, не хватило наших болельщиков, могли выиграть. Не самый сложный соперник для нашей сборной
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 14.06.2021 12:40
    0
    Минаю лучше посоветуй как играть!! Специалист
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.06.2021 12:28
    +2
    Володимир Лесів, 14.06.2021 12:07
    Малиновський та Зінченко нулячі. та став хоч десять захисників. А де був Сидорчук при другому голові.
    Сели во втором тайме физически, пошли критические ошибки. Кто-то месяц отдыхал, а наших футболеров зачем-то муштровали с 9 мая.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 14.06.2021 12:26
    +4
    Согласен с Кобиным полностью. Я не знаю прав я или нет, но моё мнение нужно было Шеве на последние 10мин снимать ЯРМОЛЕНКО, и выпускать 5 защитника, или Степаненко к Сидору в помощь
    Наши уже на последних вздохах бегали,видно было что уже с последних сил.
    Ссылка
    Vladyslav Lukiantsev
    online
      Vladyslav Lukiantsev, 14.06.2021 12:13
    -1
    та наши и так сели ниже некуда после забитого гола
    Ссылка
    Володимир Лесів
    online
      Володимир Лесів, 14.06.2021 12:07
    -2
    Малиновський та Зінченко нулячі. та став хоч десять захисників. А де був Сидорчук при другому голові.
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 14.06.2021 12:26
    +4
    Согласен с Кобиным полностью. Я не знаю прав я или нет, но моё мнение нужно было Шеве на последние 10мин снимать ЯРМОЛЕНКО, и выпускать 5 защитника, или Степаненко к Сидору в помощь
    Наши уже на последних вздохах бегали,видно было что уже с последних сил.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.06.2021 12:28
    +2
    Володимир Лесів, 14.06.2021 12:07
    Малиновський та Зінченко нулячі. та став хоч десять захисників. А де був Сидорчук при другому голові.
    Сели во втором тайме физически, пошли критические ошибки. Кто-то месяц отдыхал, а наших футболеров зачем-то муштровали с 9 мая.
    Ссылка
    Игорь Григорьевич
      Игорь Григорьевич, 14.06.2021 12:48
    0
    Все на своих местах, не хватило наших болельщиков, могли выиграть. Не самый сложный соперник для нашей сборной
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 14.06.2021 12:40
    0
    Минаю лучше посоветуй как играть!! Специалист
    Ссылка
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