Александр ДЕНИСОВ: «Теперь критики де Бура – клоуны»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал поражение сборной Украины от Нидерландов (2:3) в матче группового раунда Евро-2020.

«Мы сегодня и прыгали, и смеялись, и плакали – вот такой вот матч выдала сборная Украины на Евро-2020. Это действительно был великий футбол на Евро-2020. Схема так доставала всех, самолеты летали, предлагали де Буру как он должен был сыграть и так далее, было много критики, многие называли его клоуном, но сегодня эти критики клоуны, а тренер выдержал и одержал победу.

Дензел Думфрис просто «стёр» наш левый фланг. Замена Зубкова была пожарная, огнетушитель сняли со стены, то есть совершенно не под эту цель готовился Марлос, который был в запасе. Рональд де Бур говорил, что если бы покойный Йохан Кройф увидел как играет команда под руководством Франка де Бура, он бы перевернулся в гробу.

В моменты, когда нам забивали мячи, возникал вопрос, где наши лидеры – Малиновский, Зинченко. На 52-й минуте, затем на 58-й, казалось, что сейчас начнется кромешный ад, но после, вдруг, вышло солнце из-за тучи. Украина за 4 минуты перевернула игру, этого никто не ожидал к 75-й минуте, потому что уже можно было уже не только морально, но и физически выдохнуться.

Три дня Евро идет, у нас каждый день есть моменты, когда команда останавливалась – получался гол. На Евро нельзя выключаться ни на минуту. Это 41-й гол Андрея Ярмоленко, всего гол отделяет его от рекорда Андрея Шевченко. Эти 2 мяча, которые были забиты за 4 минуты, сейчас это палочка-выручалочка, которая сможет помочь нам настроиться на следующие матчи против Северной Македонии и Австрии. Если бы Марлос вышел с первых минут – тут можно было бы говорить про ошибку, Марлос вышел в связи с огнетушительной позицией, а Шапаренко выходил уже по ситуации.

Наш соперник сегодня выдал одну из самых зрелищных и интересных игр. Вот такой старт, моменты уже начались со второй минуты – такого не было за 3 дня ни в одной игре. Когда стала ничья – этого уже было мало, все уже хотели вырвать победу в этом матче, но увы, получилось с точностью до наоборот. Думфрис сегодня нас весь матч душил, перегрыз все на своем фланге, столько моментов создал, еще и забил решающий гол. Нидерланды – это команда, от которой никто ничего не ждет на этом Евро. Для Нидерландов это сейчас хороший проходной ход, от них ничего не ждут и они могут этим пользоваться. Ясно, что сборная Нидерландов может открыть новые имена на этом Евро для Европы. Когда перечисляют первую пятерку, первую шестерку, первую семерку – Голландии там нет. Думфрис стал игроком матча. Впереди два матча и их нужно сыграть с высоко поднятой головой и обязательно взять очки», - сказал Денисов.