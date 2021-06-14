Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы боролись, но этого не хватило»

Наставник сборной Украины прокомментировал поражение от Нидерландов (2:3)

  • 14.06.2021 10:32
  • 1423 просмотра
  • 3 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы боролись, но этого не хватило»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями о поражении от национальной команды Нидерландов (2:3) в поединке группового этапа Евро-2020.

«Отличная реакция, мы боролись весь матч, но этого не хватило. Пришло время восстановить силы и подготовиться к следующим поединкам», — написал Шевченко.

17 июня Украина сыграет с Северной Македонией, 21 июня «сине-желтые» встретятся со сборной Австрии.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Batya
    online
      Batya, 14.06.2021 10:59
    +1
    Тренерська поразка, потрібно її визнати та рухатися далі. 1. Захромав Зубков, Шева помилився, який НАХ... Марлос у такій грі... НЕГАЙНО здвоїти проблемний фланг Соболем, щоб із Миколенком НАГЛУХО закрили його та по черзі бігали вперед. 2. ЗАСТАВИТИ Зіну ПАХАТИ у відборі, бо а ля Коно номер два вимальовується... Або паше у відборі, або на лавку, у сучасному футболі мінус один у відборі це проблема... 3. Після 3-2 МИТТЄВО у ва банк ОДНОЧАСНО Бєсєдіна та Довбика замість Яремчука та Сидора, які НАЇЛИСЯ...з переходом на 4-4-2
    Ссылка
    Semiramida
      Semiramida, 14.06.2021 10:55
    +3
    Главный виновник поражения - Шевченко! Первая его ошибка - замена Зубкова на Марлоса, с выходом которого Украина потеряла динамизм развития атак, так как Марлос быстро выдохся и стал вообще незаметным! Почему сразу не выпустить молодого Шапаренко? Вторая ошибка , и ключевая, при 2:2 надо было садить на скамейку Зинченко и выпускать или Степаненко или Кривцова для укрепления защиты и просто играть на отбой от однообразного навала голландцев! Ведь как Шевченко не додумался до такого простого решения?
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    axylinam
    online
      axylinam, 14.06.2021 10:52
    +1
    У меня было такое впечатление,что наши играли слишком медленно с голландцами,хотя раньше закончили чемпионат,чтобы лучше подготовиться,но быстроты явно не хватало,будем надеяться,что к решающим матчам наши наберут физические кондиции
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    Semiramida
      Semiramida, 14.06.2021 10:55
    +3
    Главный виновник поражения - Шевченко! Первая его ошибка - замена Зубкова на Марлоса, с выходом которого Украина потеряла динамизм развития атак, так как Марлос быстро выдохся и стал вообще незаметным! Почему сразу не выпустить молодого Шапаренко? Вторая ошибка , и ключевая, при 2:2 надо было садить на скамейку Зинченко и выпускать или Степаненко или Кривцова для укрепления защиты и просто играть на отбой от однообразного навала голландцев! Ведь как Шевченко не додумался до такого простого решения?
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 14.06.2021 10:59
    +1
    Тренерська поразка, потрібно її визнати та рухатися далі. 1. Захромав Зубков, Шева помилився, який НАХ... Марлос у такій грі... НЕГАЙНО здвоїти проблемний фланг Соболем, щоб із Миколенком НАГЛУХО закрили його та по черзі бігали вперед. 2. ЗАСТАВИТИ Зіну ПАХАТИ у відборі, бо а ля Коно номер два вимальовується... Або паше у відборі, або на лавку, у сучасному футболі мінус один у відборі це проблема... 3. Після 3-2 МИТТЄВО у ва банк ОДНОЧАСНО Бєсєдіна та Довбика замість Яремчука та Сидора, які НАЇЛИСЯ...з переходом на 4-4-2
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 14.06.2021 10:52
    +1
    У меня было такое впечатление,что наши играли слишком медленно с голландцами,хотя раньше закончили чемпионат,чтобы лучше подготовиться,но быстроты явно не хватало,будем надеяться,что к решающим матчам наши наберут физические кондиции
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