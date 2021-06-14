Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы боролись, но этого не хватило»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями о поражении от национальной команды Нидерландов (2:3) в поединке группового этапа Евро-2020.
«Отличная реакция, мы боролись весь матч, но этого не хватило. Пришло время восстановить силы и подготовиться к следующим поединкам», — написал Шевченко.
17 июня Украина сыграет с Северной Македонией, 21 июня «сине-желтые» встретятся со сборной Австрии.
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