Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы боролись, но этого не хватило»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями о поражении от национальной команды Нидерландов (2:3) в поединке группового этапа Евро-2020.

«Отличная реакция, мы боролись весь матч, но этого не хватило. Пришло время восстановить силы и подготовиться к следующим поединкам», — написал Шевченко.

17 июня Украина сыграет с Северной Македонией, 21 июня «сине-желтые» встретятся со сборной Австрии.