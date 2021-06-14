МИЛЕВСКИЙ: «Понятное дело, что настроение говно. Миколенко, спи спокойно»

Экс-игрок сборной Украины – о поражении от Нидерландов

  • 14.06.2021 09:14
  • 4012 просмотров
  • 7 комментариев
МИЛЕВСКИЙ: «Понятное дело, что настроение говно. Миколенко, спи спокойно»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский прокомментировал поражение команды Андрея Шевченко от Нидерландов (2:3) в матче группового раунда Евро-2020.

«Мне было интересно, какой будет состав, я согласен с мнением Виктора Леоненко, кто был сильнее и здоровее, тот и вышел в старте. Понятное дело, что настроение говно. Я знаю, что это такое, когда ты вытаскиваешь что-то, но в конце ты получаешь и ты отдал столько сил. Миколенко, спи спокойно, сегодня тяжко было человеку. Восстановление самое главное. Я не скажу, что Миколенко провалил игру, просто кто-то был сильнее его в этот день. Не нужно посыпать голову пеплом, была отличная игра, давно такого не видел. Согласен, что Голландия – это «Барселона». Как не ошибаться, когда ты отбираешь мяч практически 90 минут. Для меня man of the match – это капитан команды Нидерландов. Желаю нашей сборной успехов, чтобы в следующих играх пофортило», - сказал Милевский.

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Источник — Футбол 1/2/3

(22 голоса)

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Комментарии
    nivava
      nivava, 14.06.2021 09:37
    0
    axylinam, 14.06.2021 09:22
    У нас псевдо спортивные журналисты и пресса делают из наших игроков звёзд,кторыми наши игроки не являются,поэтому не нужно ругать Миколенко,парень и так прыгает выше головы
    Ну так пусть прыгает у себя во дворе, против Ингульца и Оболони!!! А на ЕВРО будь МУЖИКОМ, скажи - я не смогу играть, замените меня...
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 14.06.2021 09:37
    +1
    Це звісно конспирологія, але чомусь там, де побував Зельбан, постійно якесь гімно. Згадати хоча б Нотр Дам. А перед матчем у футболці встиг походити.
    Жарт звісно, але у кожному жарті частка правди такі є.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 14.06.2021 09:22
    -1
    У нас псевдо спортивные журналисты и пресса делают из наших игроков звёзд,кторыми наши игроки не являются,поэтому не нужно ругать Миколенко,парень и так прыгает выше головы
    Ссылка
    Liverpool1982r
    online
      Liverpool1982r, 14.06.2021 09:18
    -1
    Постав вже Зіну з ліва та як гвардіола Миколенко тупить там а Степаненко в центр і всьо ще Соболь є може бути
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 14.06.2021 09:10
    0
    Миколенко. Лично я уже махнул.
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 14.06.2021 09:10
    -4
    Николенко- разрекламированный мажор и лошара.
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    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 14.06.2021 09:08
    -2
    Так чё Артёмка махни 100 грам и настроение улучшится)
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    vizuals
    online
      vizuals, 14.06.2021 09:37
    +1
    Це звісно конспирологія, але чомусь там, де побував Зельбан, постійно якесь гімно. Згадати хоча б Нотр Дам. А перед матчем у футболці встиг походити.
    Жарт звісно, але у кожному жарті частка правди такі є.
    Ссылка
    nivava
      nivava, 14.06.2021 09:37
    0
    axylinam, 14.06.2021 09:22
    У нас псевдо спортивные журналисты и пресса делают из наших игроков звёзд,кторыми наши игроки не являются,поэтому не нужно ругать Миколенко,парень и так прыгает выше головы
    Ну так пусть прыгает у себя во дворе, против Ингульца и Оболони!!! А на ЕВРО будь МУЖИКОМ, скажи - я не смогу играть, замените меня...
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 14.06.2021 09:10
    0
    Миколенко. Лично я уже махнул.
    Ссылка
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