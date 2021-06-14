МИЛЕВСКИЙ: «Понятное дело, что настроение говно. Миколенко, спи спокойно»

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский прокомментировал поражение команды Андрея Шевченко от Нидерландов (2:3) в матче группового раунда Евро-2020.

«Мне было интересно, какой будет состав, я согласен с мнением Виктора Леоненко, кто был сильнее и здоровее, тот и вышел в старте. Понятное дело, что настроение говно. Я знаю, что это такое, когда ты вытаскиваешь что-то, но в конце ты получаешь и ты отдал столько сил. Миколенко, спи спокойно, сегодня тяжко было человеку. Восстановление самое главное. Я не скажу, что Миколенко провалил игру, просто кто-то был сильнее его в этот день. Не нужно посыпать голову пеплом, была отличная игра, давно такого не видел. Согласен, что Голландия – это «Барселона». Как не ошибаться, когда ты отбираешь мяч практически 90 минут. Для меня man of the match – это капитан команды Нидерландов. Желаю нашей сборной успехов, чтобы в следующих играх пофортило», - сказал Милевский.