Рейтинг WTA. Марта Костюк установила персональный рекорд

WTA опубликовала обновленный рейтинг, в топ-10 изменений не произошло.
Продолжает свой подъем Барбора Крейчикова. Чешка выиграла Ролан Гаррос и ворвалась в топ-15 и теперь занимает 15-е место (рекорд карьеры).
Топ-10 рейтинга WTA
Главной новостью для Украины является очередной персональный рекорд Марты Костюк. Украинка вышла в четвертый круг Ролан Гаррос, что позволило ей существенно улучшить свою позицию. Теперь Костюк занимает 65-е место (+16 позиций).
Чемпионская гонка WTA
Украинки в Чемпионской гонке WTA
Источник — WTA
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