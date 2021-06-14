Рейтинг WTA. Марта Костюк установила персональный рекорд

WTA опубликовала обновленный рейтинг, в топ-10 изменений не произошло.

Продолжает свой подъем Барбора Крейчикова. Чешка выиграла Ролан Гаррос и ворвалась в топ-15 и теперь занимает 15-е место (рекорд карьеры).

Топ-10 рейтинга WTA

Главной новостью для Украины является очередной персональный рекорд Марты Костюк. Украинка вышла в четвертый круг Ролан Гаррос, что позволило ей существенно улучшить свою позицию. Теперь Костюк занимает 65-е место (+16 позиций).

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке WTA