Рейтинг WTA. Марта Костюк установила персональный рекорд

Украинка поднялась на 65-е место

  • 14.06.2021 04:51
  • 180 просмотров
  • 0 комментариев
Рейтинг WTA. Марта Костюк установила персональный рекорд
© Getty Images/Global Images Ukraine

WTA опубликовала обновленный рейтинг, в топ-10 изменений не произошло.

Продолжает свой подъем Барбора Крейчикова. Чешка выиграла Ролан Гаррос и ворвалась в топ-15 и теперь занимает 15-е место (рекорд карьеры).

Топ-10 рейтинга WTA 

Главной новостью для Украины является очередной персональный рекорд Марты Костюк. Украинка вышла в четвертый круг Ролан Гаррос, что позволило ей существенно улучшить свою позицию. Теперь Костюк занимает 65-е место (+16 позиций).

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке WTA

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — WTA

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности