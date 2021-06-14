ПАВЕЛКО: «Настоящий мужской характер – это о каждом футболисте Украины»

Сборная Украины уступила сборной Нидерландов (2:3) в первом матче группового этапа Евро-2020. Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал этот матч.

«Настоящий мужской характер - это о каждом футболисте, который вышел на поле в матче против фаворита нашей группы - Нидерландов! Спасибо команде Андрея Шевченко за яркую игру! Благодарен нашим болельщикам за невероятную поддержку национальной сборной! Впереди два важных поединка против Северной Македонии и Австрии. Верим в нашу сборную! Слава Украине! ГЕРОЯМ СЛАВА!», - написал Павелок в Facebook.