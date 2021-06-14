Виктор ЛЕОНЕНКО: «Малиновский и Зинченко не умеют отбирать мяч»

Звездам сборной Украины досталось от эксперта

  • 14.06.2021 04:04
  • 574 просмотра
  • 2 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Малиновский и Зинченко не умеют отбирать мяч»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный в прошлом футболист Виктор Леоненко прокомментировал поражение сборной Украины от Нидерландов (2:3) в матче группового этапа Евро-2020.

«Замена Зубкова ослабила, вышел Марлос, а, как я говорю, он не умеет отбирать. Ну реально.

Я уже не знаю, как говорит мой друг Бессонов (Владимир прим.), тревогу бью уже не знаю, сколько. Малиновский и Зинченко не умеют отбирать! Они хороши в атаке. А тут надо отбирать. 

Что с Марлосом? Он давно уже не отбирает. Тут Андрей Николаевич (Шевченко прим.) виноват. Потому что он точно знает, что Марлос не самый лучший в отборе, а тут же день отбора был. Замена пожарная, я согласен. Но надо человек, который будет отбирать. Ты никогда не отбирал, как ты вдруг, в игре, это даже не игра, а сборы для нас были. Как ты будешь отбирать мяч? В «Шахтере» отбирать никогда не надо. Ошибка Андрея Николаевича, там любого можно было поставить.

Миколенко? Сейчас все скажут, что он молодой. У нас любят, молодой, значит скидки. Но дело не в Миколенко, а во всех. Мы просто слабее, реально. От Нидерландов пока лучший футбол на Евро», - сказал Леоненко.

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Источник — Великий футбол

(7 голосов)

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Комментарии
    Роман Карпенко
    online
      Роман Карпенко, 14.06.2021 05:03
    +1
    Этот пёс смердячий, как человек, полное гавно! Радуется, когда сборная проигрывает, и опечален, когда побеждает! Гоните его нафиг, "специалиста по литр-болу"!!!
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 14.06.2021 04:35
    -1
    Сейчас не буду политкорректен… Заьей ебло, котовод бесполезный. Насчёт сильного футбола - Италия бы укатала рыжих 4-5
    Ссылка
    Роман Карпенко
    online
      Роман Карпенко, 14.06.2021 05:03
    +1
    Этот пёс смердячий, как человек, полное гавно! Радуется, когда сборная проигрывает, и опечален, когда побеждает! Гоните его нафиг, "специалиста по литр-болу"!!!
    Ссылка
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