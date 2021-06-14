Франк ДЕ БУР: «Ярмоленко знаменит своим ударом. Нужно лучше прикрывать его»

Наставник сборной Нидерландов отдал должное лидеру украинской команды

  • 14.06.2021 03:50
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Франк ДЕ БУР: «Ярмоленко знаменит своим ударом. Нужно лучше прикрывать его»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Нидерландов обыграла команду Украины (3:2) в матче первого тура Евро-2020. Главный тренер голландцев Франк де Бур прокомментировал победу.

«Зинченко поменял позицию по ходу матча: после замены Марлоса он стал играть левого вингера. Наша защита не справлялась, поэтому мы пропустили второй гол. Нам нужно учесть это, чтобы не повторить ошибку в следующий раз.

Первый гол можно было предугадать за десять секунд до того, как он был забит. Ярмоленко искал такую возможность. Он знаменит своим ударом с левой, и нужно лучше ее прикрывать, а мы этого не сделали. Это прекрасный гол, но совершенно не обязательный. Что касается второго пропущенного гола, двое игроков слишком увлеклись, поэтому не было офсайда. Каждый знает, что у соперника будут свои моменты, но надеется, что не по его вине.

Именно для этого мы тщательно анализируем все игры - мы надеемся, что больше нам не придется попасть в такую ситуацию. Скажем так: это больше не повторится», - сказал Де Бур.

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Источник — УЕФА

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