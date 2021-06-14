Комментатор – защитнику России: «Парень, ты ослеп! Лукаку сделал тебя»

Геннадий Орлов жестко раскритиковал игру футболистов

  • 14.06.2021 03:30
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Комментатор – защитнику России: «Парень, ты ослеп! Лукаку сделал тебя»
© ФК Зенит. Геннадий Орлов

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о защитнике Игоре Дивееве, который после поражения от Бельгии (0:3) заявил, что не был впечатлен игрой нападающего Ромелу Лукаку.

«Стыдно за игру сборной. По-разному можно проиграть, но чтобы так... Мне очень не нравится отношение футболистов. Дивеев только начинает играть и говорит: «Бельгийцы ничем не удивили». Парень, ты, наверное, ослеп! Ты бежал 25 метров рядом с Лукаку и не мог до мяча дотянуться. Вообще ничего не мог сделать! Так ты бы хоть посмотрел на его спину. Он тебя сделал, как ребенка. Что еще надо сделать? А он говорит широковещательно: «Ничем они нас не удивили». Чем они тебя должны были удивить? Раскраской волос, что ли?» — сказал Орлов.

Отметим, что поражение России от Бельгии — крупнейшее в истории для страны-хозяйки Евро.

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Источник — YouTube

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