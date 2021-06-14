Франк ДЕ БУР: «Украина справлялась с нашим давлением»

13 июня в первом туре Евро-2020 встречались сборные Нидерландов и Украины. Хозяева поля выиграли поединок в Амстердаме со счетом 3:2.

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал результат.

«Мы знали, что сборная Украины - очень хорошая команда. Они справлялись с нашим давлением и находили возможности для контригры. Нужно стараться не дарить соперникам опасные моменты», - сказал Де Бур.

Ранее сообщалось, что Украина проводит худшую серию поражений на Евро в истории.