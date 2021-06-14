Франк ДЕ БУР: «Украина справлялась с нашим давлением»

13 июня в первом туре Евро-2020 встречались сборные Нидерландов и Украины. Хозяева поля выиграли поединок в Амстердаме со счетом 3:2.
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал результат.
«Мы знали, что сборная Украины - очень хорошая команда. Они справлялись с нашим давлением и находили возможности для контригры. Нужно стараться не дарить соперникам опасные моменты», - сказал Де Бур.
Ранее сообщалось, что Украина проводит худшую серию поражений на Евро в истории.
Источник — УЕФА
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