Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Надпись на форме не убрать. Это – про Украину»

Сборная Украины уступила сборной Нидерландов (2:3) в первом матче группового этапа Евро-2020.Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал этот матч.
«Эмоциональное начало. Очень сильная игра до последней секунды.
Каждый украинец был сегодня с вами и будет и в дальнейшем. Впереди - две важных игры и ПОБЕДА! Потому надпись на форме не убрать! Потому что это - об Украине! Потому что это сегодня - о вас», - написал Зеленский.
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Источник — Sport.ua
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