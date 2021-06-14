Украина проводит худшую серию поражений на Евро в истории

Сборная Украины уступила сборной Нидерландов (2:3) в первом матче группового этапа Евро-2020.
Таким образом, украинская команда потерпела шестое поражение подряд на чемпионатах Европы.
Сборная повторила худшую в истории серию поражений на Евро, которая принадлежала сборной Югославии (шесть поражений подряд с 1968 по 1984 год на чемпионатах Европы).
Однако Украина стала лишь второй сборной в истории Евро, которая отыграла 2 гола за 4 минуты.
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Источник — Twitter
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