Украина проводит худшую серию поражений на Евро в истории

Сборная Украины уступила сборной Нидерландов (2:3) в первом матче группового этапа Евро-2020.

Таким образом, украинская команда потерпела шестое поражение подряд на чемпионатах Европы.

Сборная повторила худшую в истории серию поражений на Евро, которая принадлежала сборной Югославии (шесть поражений подряд с 1968 по 1984 год на чемпионатах Европы).

Однако Украина стала лишь второй сборной в истории Евро, которая отыграла 2 гола за 4 минуты.