Украина проводит худшую серию поражений на Евро в истории

Украинская сборная повторила антирекорд Югославии

  • 14.06.2021 01:00
  • 1781 просмотр
  • 2 комментария
Украина проводит худшую серию поражений на Евро в истории
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины уступила сборной Нидерландов (2:3) в первом матче группового этапа Евро-2020.

Таким образом, украинская команда потерпела шестое поражение подряд на чемпионатах Европы.

Сборная повторила худшую в истории серию поражений на Евро, которая принадлежала сборной Югославии (шесть поражений подряд с 1968 по 1984 год на чемпионатах Европы).

Однако Украина стала лишь второй сборной в истории Евро, которая отыграла 2 гола за 4 минуты.

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Источник — Twitter

(12 голосов)

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Комментарии
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 14.06.2021 01:44
    +2
    Cherevik22, 14.06.2021 01:30
    А ми ще з Рашки сміялись🤣🤣🤣
    а ми й далі з неї сміємось... Україна на виїзді зіграла 2-3... це не дома 0-3 попасти...
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 14.06.2021 01:30
    -6
    А ми ще з Рашки сміялись🤣🤣🤣
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 14.06.2021 01:44
    +2
    Cherevik22, 14.06.2021 01:30
    А ми ще з Рашки сміялись🤣🤣🤣
    а ми й далі з неї сміємось... Україна на виїзді зіграла 2-3... це не дома 0-3 попасти...
    Ссылка
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