Георгий БУЩАН: «Верю в сборную Украины и наше будущее на Евро»

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал поражение 2:3 в матче против Нидерландов на Евро-2020.
«Не получилось вытянуть и дотянуть до конца. У нас еще два матча, не вешаем нос. Мы показали достойную и хорошую игру, дали бой. С большими надеждами смотрим в будущее. Я не считаю себя героем матча. Не хватило в конце внимания».
«Теперь готовимся к следующему матчу. В первые минуты нам нужно было справиться с давлением. В целом, игрой команды я доволен. Верю в команду и наше будущее на Евро», - сказал Бущан.
Источник — Великий футбол
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