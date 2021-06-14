Георгий БУЩАН: «Верю в сборную Украины и наше будущее на Евро»

Вратарь сборной Украины прокомментировал стартовый матч на Евро

  • 14.06.2021 00:51
  • 1113 просмотров
  • 2 комментария
Георгий БУЩАН: «Верю в сборную Украины и наше будущее на Евро»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал поражение 2:3 в матче против Нидерландов на Евро-2020.

«Не получилось вытянуть и дотянуть до конца. У нас еще два матча, не вешаем нос. Мы показали достойную и хорошую игру, дали бой. С большими надеждами смотрим в будущее. Я не считаю себя героем матча. Не хватило в конце внимания».

«Теперь готовимся к следующему матчу. В первые минуты нам нужно было справиться с давлением. В целом, игрой команды я доволен. Верю в команду и наше будущее на Евро», - сказал Бущан.

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Источник — Великий футбол

(10 голосов)

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Комментарии
    _smart-Forever
      _smart-Forever, 14.06.2021 01:42
    -3
    Бущан хоть и спасал в первом тайме, в перерыве надел шубу и привёз 2 гола.
    Гнать со сборной куда подальше
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 14.06.2021 01:38
    +3
    😁мы лучшие
    🌺
    Слава Украине
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 14.06.2021 01:38
    +3
    😁мы лучшие
    🌺
    Слава Украине
    Ссылка
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