Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я очень доволен. Запишем игру в плюс сборной Украины»

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение 2:3 в матче против Нидерландов на Евро-2020.
«Я доволен очень игрой. Как команда, особенно во втором тайме после 0:2, проявила характер. Несмотря на поражение, мы запишем матч себе в плюс. На таком уровне и с таким соперником атакующим, то игра получилась интересной для зрителей. Было напряжение. Мне понравилось, как ребята среагировали на напряжение. Мне кажется, сборная повысила свой уровень. Моменты соперника - это нормально. Понятно, что они будут. И у нас были моменты, особенно во втором тайме».
«Миколенко? На таком уровне все допускают ошибки, здесь сумасшедшие скорости. Нужно учиться на ошибках. Мы его поддержали, но никому не должно быть стыдно и обидно за игру».
«У нас еще две игры, и я сказал ребятам, что нужно цепляться за свои шансы. Нужно готовиться к Северной Македонии», - сказал Шевченко.
Источник — Великий футбол
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Македония, скорее всего, будет играть автобусом. А с такими командами у наших возникают проблемы.
пс: Македонию и Австрию должны обыгрывать 100% 🙏
поддержи их
пс: Македонию и Австрию должны обыгрывать 100% 🙏
Македония, скорее всего, будет играть автобусом. А с такими командами у наших возникают проблемы.
поддержи их
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