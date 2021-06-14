Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я очень доволен. Запишем игру в плюс сборной Украины»

Тренер дал комментарий по итогам стартового матча Евро

  • 14.06.2021 00:46
  • 2540 просмотров
  • 14 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я очень доволен. Запишем игру в плюс сборной Украины»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение 2:3 в матче против Нидерландов на Евро-2020.

«Я доволен очень игрой. Как команда, особенно во втором тайме после 0:2, проявила характер. Несмотря на поражение, мы запишем матч себе в плюс. На таком уровне и с таким соперником атакующим, то игра получилась интересной для зрителей. Было напряжение. Мне понравилось, как ребята среагировали на напряжение. Мне кажется, сборная повысила свой уровень. Моменты соперника - это нормально. Понятно, что они будут. И у нас были моменты, особенно во втором тайме».

«Миколенко? На таком уровне все допускают ошибки, здесь сумасшедшие скорости. Нужно учиться на ошибках. Мы его поддержали, но никому не должно быть стыдно и обидно за игру».

«У нас еще две игры, и я сказал ребятам, что нужно цепляться за свои шансы. Нужно готовиться к Северной Македонии», - сказал Шевченко.

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Источник — Великий футбол

(19 голосов)

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Комментарии
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 14.06.2021 01:47
    0
    .... Замість Миколенка тільки Матвієнка/Михайличенка, накрайняк Караваєва/Тимчика став... А то пацана вже "продають" в Європу 3-й рік, він на футбол забив давно!
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    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 14.06.2021 01:34
    0
    Миколенко дно. Красиво себе зарекомендував на Євро😂😂😂
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    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 14.06.2021 01:22
    -1
    Евгений Семыкин, 14.06.2021 00:49
    Ну эта его линия поведения конечно немного напрягает. Надеюсь это только мудрый руководитель команды для прессы , а внутри выхватят по самые и Миколенко ( уже не в первый раз) и в особенности - Зинченко .
    Зина часто недоигрывает. Миколенко же не стоит сильно ругать - от этого он совсем сдуется. Игрок-то он хороший, но в последнее время совсем скис.
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    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.06.2021 01:02
    +1
    ~ Viacheslav ~, 14.06.2021 00:56
    Шевченко доволен игрой после каждого матча, даже когда проигрываем
    А че ему быть недовольным? 2 гола есть. Чтобы выйти из группы нужно забивать. Нам по сути осталось выиграть у Македонии в пару голов, чтобы совершить исторический выход из группы. Если повезет с Австрией - вообще отлично. Но если проигрываем Македонии, то тогда можно спускать всех собак. Сейчас особо не за что.
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    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 14.06.2021 01:02
    +1
    Очень он доволен... особенно ошибками в защите и никакой игрой. Единственный плюс почти 100% реализация, как ни странно, создали 2 момента и забили. Но толку от этого ноль как и очков после матча.
    Македония, скорее всего, будет играть автобусом. А с такими командами у наших возникают проблемы.
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    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 14.06.2021 00:58
    +1
    Почему наша сборная не может провести хотя бы один матч без ошибок в обороне? Нас эта болячка приследуют всю жизнь...
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    scorpio16
    online
      scorpio16, 14.06.2021 00:58
    +2
    Евгений Семыкин, 14.06.2021 00:49
    Ну эта его линия поведения конечно немного напрягает. Надеюсь это только мудрый руководитель команды для прессы , а внутри выхватят по самые и Миколенко ( уже не в первый раз) и в особенности - Зинченко .
    Выхватит обязательно на разборе , а сейчас парню нужна поддержка и голову пеплом посыпать не стоит ,две игры , все от них зависит. А так он и так понимает,что привез два гола , а если ещё и тренер начнем ему говорить , ах ты падла , да нафига я тебя взял ,так можно вообще человека закопать,что потом ни один психолог его не достанет ... Шевченко как тренер правильно все делает , он защищает своих ребят
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    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 14.06.2021 00:56
    +4
    Шевченко доволен игрой после каждого матча, даже когда проигрываем
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    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 14.06.2021 00:55
    +2
    По игре - Нидерланды на голову сильнее. Много глупых ошибок и два случайных гола. Но респект за реализацию. Так что, на счёт плюсов не соглшусь.
    пс: Македонию и Австрию должны обыгрывать 100% 🙏
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    Віктор Дегтяренко
      Віктор Дегтяренко, 14.06.2021 00:54
    -2
    Шева ,ми тебе любимо(це для фанів збірної,не завищуйте можливосі скоро в ближньому майбутньому м и будемо топами,ми відіграли два мячі у Нідерландів ,(а вони являються одними з фаворитів) ,я також вважаю що збірна топово зіграла на свої можливості,але Марлос я хоч і фанат ДК ну я за правду напевно він і фанів Шахти задрав спочатку топ але швидко погас
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    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 14.06.2021 00:51
    +3
    Проблема Шевы - неумеет вовремя делать замены. Если Шарик вышел, то и Зину надо было менять.
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    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 14.06.2021 00:49
    +7
    Ну эта его линия поведения конечно немного напрягает. Надеюсь это только мудрый руководитель команды для прессы , а внутри выхватят по самые и Миколенко ( уже не в первый раз) и в особенности - Зинченко .
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    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 14.06.2021 00:48
    0
    все ок
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    Сергей Маверик
      Сергей Маверик, 14.06.2021 00:46
    +1
    молодец
    поддержи их
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    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 14.06.2021 00:49
    +7
    Ну эта его линия поведения конечно немного напрягает. Надеюсь это только мудрый руководитель команды для прессы , а внутри выхватят по самые и Миколенко ( уже не в первый раз) и в особенности - Зинченко .
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 14.06.2021 00:56
    +4
    Шевченко доволен игрой после каждого матча, даже когда проигрываем
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 14.06.2021 00:51
    +3
    Проблема Шевы - неумеет вовремя делать замены. Если Шарик вышел, то и Зину надо было менять.
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 14.06.2021 00:58
    +2
    Евгений Семыкин, 14.06.2021 00:49
    Ну эта его линия поведения конечно немного напрягает. Надеюсь это только мудрый руководитель команды для прессы , а внутри выхватят по самые и Миколенко ( уже не в первый раз) и в особенности - Зинченко .
    Выхватит обязательно на разборе , а сейчас парню нужна поддержка и голову пеплом посыпать не стоит ,две игры , все от них зависит. А так он и так понимает,что привез два гола , а если ещё и тренер начнем ему говорить , ах ты падла , да нафига я тебя взял ,так можно вообще человека закопать,что потом ни один психолог его не достанет ... Шевченко как тренер правильно все делает , он защищает своих ребят
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 14.06.2021 00:55
    +2
    По игре - Нидерланды на голову сильнее. Много глупых ошибок и два случайных гола. Но респект за реализацию. Так что, на счёт плюсов не соглшусь.
    пс: Македонию и Австрию должны обыгрывать 100% 🙏
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.06.2021 01:02
    +1
    ~ Viacheslav ~, 14.06.2021 00:56
    Шевченко доволен игрой после каждого матча, даже когда проигрываем
    А че ему быть недовольным? 2 гола есть. Чтобы выйти из группы нужно забивать. Нам по сути осталось выиграть у Македонии в пару голов, чтобы совершить исторический выход из группы. Если повезет с Австрией - вообще отлично. Но если проигрываем Македонии, то тогда можно спускать всех собак. Сейчас особо не за что.
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 14.06.2021 01:02
    +1
    Очень он доволен... особенно ошибками в защите и никакой игрой. Единственный плюс почти 100% реализация, как ни странно, создали 2 момента и забили. Но толку от этого ноль как и очков после матча.
    Македония, скорее всего, будет играть автобусом. А с такими командами у наших возникают проблемы.
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 14.06.2021 00:58
    +1
    Почему наша сборная не может провести хотя бы один матч без ошибок в обороне? Нас эта болячка приследуют всю жизнь...
    Ссылка
    Сергей Маверик
    online
      Сергей Маверик, 14.06.2021 00:46
    +1
    молодец
    поддержи их
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 14.06.2021 01:47
    0
    .... Замість Миколенка тільки Матвієнка/Михайличенка, накрайняк Караваєва/Тимчика став... А то пацана вже "продають" в Європу 3-й рік, він на футбол забив давно!
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    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 14.06.2021 01:34
    0
    Миколенко дно. Красиво себе зарекомендував на Євро😂😂😂
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    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 14.06.2021 00:48
    0
    все ок
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