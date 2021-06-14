Александр ЗИНЧЕНКО: «Нужно было дожимать и брать хотя бы ничью»

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение 2:3 в матче против Нидерландов на Евро-2020.

«Есть разочарование, потому что показали характер, сравняли счет по тяжелой игре. Всегда обидно пропускать в конце, но это футбол, так что нужно проанализировать ошибки и идти дальше. Еще две игры. В первом тайме мы слишком рано сели глубоко вниз, были проблемы с выходом из обороны. Терялись силы на отбор мяча».

«Я считаю, что у сборной Украины есть характер и стержень. Результат придет. Сейчас в моей голове сплошной негатив, потому что нужно было дожимать и добывать хотя бы ничью», - сказал Зинченко.