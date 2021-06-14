Александр ЗИНЧЕНКО: «Нужно было дожимать и брать хотя бы ничью»

Игрок уверен, что у сборной есть характер

  • 14.06.2021 00:36
  • 2213 просмотров
  • 20 комментариев
Александр ЗИНЧЕНКО: «Нужно было дожимать и брать хотя бы ничью»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение 2:3 в матче против Нидерландов на Евро-2020.

«Есть разочарование, потому что показали характер, сравняли счет по тяжелой игре. Всегда обидно пропускать в конце, но это футбол, так что нужно проанализировать ошибки и идти дальше. Еще две игры. В первом тайме мы слишком рано сели глубоко вниз, были проблемы с выходом из обороны. Терялись силы на отбор мяча».

«Я считаю, что у сборной Украины есть характер и стержень. Результат придет. Сейчас в моей голове сплошной негатив, потому что нужно было дожимать и добывать хотя бы ничью», - сказал Зинченко.

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Источник — Великий футбол

(12 голосов)

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Комментарии
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 14.06.2021 02:01
    0
    Давайте плаксы покажите себЯ
    Ссылка
    elcomendante
      elcomendante, 14.06.2021 01:58
    0
    Mishak, 14.06.2021 00:49
    Не забывайте, что у тех же Зинченко, Малиновского другого уровня и их одноклубники: и пас могут шикарный им вырезать, и точный пас, навес им отдать, и подстраховать их, если что! В сборной пониже уровня игроки, поэтому и ошибки Зинченко, Малиновского вылазят наружу- некому их подстраховать... А так матч с " оранье" все равно получился добротный в исполнении украинцев!
    В сегодняшнем случае, этот коммент не в тему. Я помню, такого рода комменты во время товарняков были. Эти два человека, провалили игру и не в партнерах дело. Мне кажется, что они бы так ниеогда в своих клубах не играли, т.к. на банку засели бы. Если смотреть правде а глаза, то почувствовали себя звездами и не заменимыми. Не в первый раз уже ведь такое вот. Малина, как клуша топчется на одном месте и теряет мяч, Зина обрезается без сожалений
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 14.06.2021 01:57
    0
    Вы лучшие Спасибо Спасибо Вам!
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 14.06.2021 01:54
    0
    Дякую ВАМ
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 14.06.2021 01:54
    0
    konstantinpraha, 14.06.2021 01:07
    Ну не умеет СбУ шпилить в гостях. Ну вот вспомните хоть одну игру гостевую со "средней" сборной, которую мы победили? (Цапы не в счет), не говоря уже о грандах типо хреновой голландии
    Туреччина, Чорногорія, Албанія, Румунія... Були перемоги, але їх мало
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 14.06.2021 01:30
    +1
    Зинченко нужно научиться быть спокойней. Не надо кричать на партнёров во время матча.
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 14.06.2021 01:12
    +1
    Зіна напривозив і краще б мовчав .Виглядав одним з найслабкіших на полі .маліна ,зіна -розчарували
    Ссылка
    konstantinpraha
    online
      konstantinpraha, 14.06.2021 01:07
    0
    Ну не умеет СбУ шпилить в гостях. Ну вот вспомните хоть одну игру гостевую со "средней" сборной, которую мы победили? (Цапы не в счет), не говоря уже о грандах типо хреновой голландии
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 14.06.2021 01:03
    +2
    Вдвойне противно слышать это от игрока который откровенно провалил игру. Если б не поблажка в виде иногда надеваемой футболки Ман Сити, то гнать из сборной надо за такую игру.
    Ссылка
    konstantinpraha
    online
      konstantinpraha, 14.06.2021 01:02
    +1
    Да у вас и людей здравомыслящих еденицы на сто тыщ. Не переживай, тебя эти еденицы обходят стороной. Топ игрок Топ клуба не может совершать такие обрезки, какие были в 1м тайме. Оранжи простили. Я хз, играли 2 одинаковые сборные. Кто-то играл дома...
    Ссылка
    bolelschik
    online
      bolelschik, 14.06.2021 00:49
    +1
    Пацан еще совсем
    Ссылка
    Mishak
    online
      Mishak, 14.06.2021 00:49
    +2
    Не забывайте, что у тех же Зинченко, Малиновского другого уровня и их одноклубники: и пас могут шикарный им вырезать, и точный пас, навес им отдать, и подстраховать их, если что! В сборной пониже уровня игроки, поэтому и ошибки Зинченко, Малиновского вылазят наружу- некому их подстраховать... А так матч с " оранье" все равно получился добротный в исполнении украинцев!
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 14.06.2021 00:42
    +4
    За збірну Зіна повинен грати в футболці МанСіті, щоби всі бачили, що він крутіший за варені яйця.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.06.2021 00:40
    +4
    Разочаровываешь ты Санек. В клубе стал играть больше, а в сборной стал играть намного хуже, чем в отборе. От того диспетчера почти ничего не осталось
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 14.06.2021 00:40
    +3
    От того, что мы его тут зачморим, лучше он и команда играть не станут.
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 14.06.2021 00:40
    +7
    Шапаренко в основу в матче против македонцев
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 14.06.2021 00:40
    +1
    Саша начни с себя, верховую борьбу в третьем голе проиграл ты. А так может быть и была ничья.
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 14.06.2021 00:39
    0
    Клоун!!!
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 14.06.2021 00:38
    +3
    Нужно было заменить тебя и тогда взяли бы очки...
    Ссылка
    Mishak
    online
      Mishak, 14.06.2021 00:38
    +4
    Для ничьей самому надо меньше ошибаться)))
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 14.06.2021 00:40
    +7
    Шапаренко в основу в матче против македонцев
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 14.06.2021 00:42
    +4
    За збірну Зіна повинен грати в футболці МанСіті, щоби всі бачили, що він крутіший за варені яйця.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.06.2021 00:40
    +4
    Разочаровываешь ты Санек. В клубе стал играть больше, а в сборной стал играть намного хуже, чем в отборе. От того диспетчера почти ничего не осталось
    Ссылка
    Mishak
    online
      Mishak, 14.06.2021 00:38
    +4
    Для ничьей самому надо меньше ошибаться)))
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 14.06.2021 00:40
    +3
    От того, что мы его тут зачморим, лучше он и команда играть не станут.
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 14.06.2021 00:38
    +3
    Нужно было заменить тебя и тогда взяли бы очки...
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 14.06.2021 01:03
    +2
    Вдвойне противно слышать это от игрока который откровенно провалил игру. Если б не поблажка в виде иногда надеваемой футболки Ман Сити, то гнать из сборной надо за такую игру.
    Ссылка
    Mishak
    online
      Mishak, 14.06.2021 00:49
    +2
    Не забывайте, что у тех же Зинченко, Малиновского другого уровня и их одноклубники: и пас могут шикарный им вырезать, и точный пас, навес им отдать, и подстраховать их, если что! В сборной пониже уровня игроки, поэтому и ошибки Зинченко, Малиновского вылазят наружу- некому их подстраховать... А так матч с " оранье" все равно получился добротный в исполнении украинцев!
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 14.06.2021 01:30
    +1
    Зинченко нужно научиться быть спокойней. Не надо кричать на партнёров во время матча.
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 14.06.2021 01:12
    +1
    Зіна напривозив і краще б мовчав .Виглядав одним з найслабкіших на полі .маліна ,зіна -розчарували
    Ссылка
    konstantinpraha
    online
      konstantinpraha, 14.06.2021 01:02
    +1
    Да у вас и людей здравомыслящих еденицы на сто тыщ. Не переживай, тебя эти еденицы обходят стороной. Топ игрок Топ клуба не может совершать такие обрезки, какие были в 1м тайме. Оранжи простили. Я хз, играли 2 одинаковые сборные. Кто-то играл дома...
    Ссылка
    bolelschik
    online
      bolelschik, 14.06.2021 00:49
    +1
    Пацан еще совсем
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 14.06.2021 00:40
    +1
    Саша начни с себя, верховую борьбу в третьем голе проиграл ты. А так может быть и была ничья.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 14.06.2021 02:01
    0
    Давайте плаксы покажите себЯ
    Ссылка
    elcomendante
    online
      elcomendante, 14.06.2021 01:58
    0
    Mishak, 14.06.2021 00:49
    Не забывайте, что у тех же Зинченко, Малиновского другого уровня и их одноклубники: и пас могут шикарный им вырезать, и точный пас, навес им отдать, и подстраховать их, если что! В сборной пониже уровня игроки, поэтому и ошибки Зинченко, Малиновского вылазят наружу- некому их подстраховать... А так матч с " оранье" все равно получился добротный в исполнении украинцев!
    В сегодняшнем случае, этот коммент не в тему. Я помню, такого рода комменты во время товарняков были. Эти два человека, провалили игру и не в партнерах дело. Мне кажется, что они бы так ниеогда в своих клубах не играли, т.к. на банку засели бы. Если смотреть правде а глаза, то почувствовали себя звездами и не заменимыми. Не в первый раз уже ведь такое вот. Малина, как клуша топчется на одном месте и теряет мяч, Зина обрезается без сожалений
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 14.06.2021 01:57
    0
    Вы лучшие Спасибо Спасибо Вам!
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 14.06.2021 01:54
    0
    Дякую ВАМ
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 14.06.2021 01:54
    0
    konstantinpraha, 14.06.2021 01:07
    Ну не умеет СбУ шпилить в гостях. Ну вот вспомните хоть одну игру гостевую со "средней" сборной, которую мы победили? (Цапы не в счет), не говоря уже о грандах типо хреновой голландии
    Туреччина, Чорногорія, Албанія, Румунія... Були перемоги, але їх мало
    Ссылка
    konstantinpraha
    online
      konstantinpraha, 14.06.2021 01:07
    0
    Ну не умеет СбУ шпилить в гостях. Ну вот вспомните хоть одну игру гостевую со "средней" сборной, которую мы победили? (Цапы не в счет), не говоря уже о грандах типо хреновой голландии
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 14.06.2021 00:39
    0
    Клоун!!!
    Ссылка
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