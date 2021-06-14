ЯРМОЛЕНКО: «Вытянули с 0:2, но проиграли. Обидно, но ничего страшного»

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение 2:3 в матче против Нидерландов на Евро-2020.

«Расстроены результатом, потому что вытянули с 0:2, сравняли, но проиграли. Обидно, что на последних минутах. Но ничего страшного, еще две игры есть. И если сыграем с такой самоотдачей, то уверен, что без проблем добудем очки. Нужно понимать, против кого и с кем мы играли. С одной из лучших сборных на их поле».

«Было тяжело, они владели преимуществом. Это не была игра в одни ворота. Спасибо болельщиками, которые были здесь, а также партнерам по команде. В раздевалке я увидел, что все отдались полностью», - сказал Ярмоленко.

Андрей забил гол, который стал 41-м в составе сборной.