ЯРМОЛЕНКО: «Вытянули с 0:2, но проиграли. Обидно, но ничего страшного»

Вингер прокомментировал первый матч на Евро-2020

  • 14.06.2021 00:28
  • 705 просмотров
  • 2 комментария
ЯРМОЛЕНКО: «Вытянули с 0:2, но проиграли. Обидно, но ничего страшного»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение 2:3 в матче против Нидерландов на Евро-2020.

«Расстроены результатом, потому что вытянули с 0:2, сравняли, но проиграли. Обидно, что на последних минутах. Но ничего страшного, еще две игры есть. И если сыграем с такой самоотдачей, то уверен, что без проблем добудем очки. Нужно понимать, против кого и с кем мы играли. С одной из лучших сборных на их поле».

«Было тяжело, они владели преимуществом. Это не была игра в одни ворота. Спасибо болельщиками, которые были здесь, а также партнерам по команде. В раздевалке я увидел, что все отдались полностью», - сказал Ярмоленко.

Андрей забил гол, который стал 41-м в составе сборной.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Великий футбол

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 14.06.2021 00:37
    0
    Гнати Зінченка в трубу!!!
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 14.06.2021 00:32
    +1
    Впринципе так и есть , только есть разница: проиграть на классе, из-за шального гола иди суперкомбинации или пустить такую свечку… пора бы уже рассмотреть замену в нашем треугольнике на шапаренко со старта, а не держать этого суперстара. Первая обрезка котороя привела к удару депая пришла на 4 минуте. И каждое его следующее действие - в трубу.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 14.06.2021 00:32
    +1
    Впринципе так и есть , только есть разница: проиграть на классе, из-за шального гола иди суперкомбинации или пустить такую свечку… пора бы уже рассмотреть замену в нашем треугольнике на шапаренко со старта, а не держать этого суперстара. Первая обрезка котороя привела к удару депая пришла на 4 минуте. И каждое его следующее действие - в трубу.
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 14.06.2021 00:37
    0
    Гнати Зінченка в трубу!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности