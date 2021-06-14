Артем МИЛЕВСКИЙ: «Сборная Украины - это, блин, супер. Пацаны - молодцы»

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский прокомментировал поражение 2:3 в матче против Нидерландов на Евро-2020.
«Да, мы проиграли. Но то, что сделала Украина...отыгрались с 0:2. Это, блин, супер. Миколенко? Я не скажу, что он провалился, просто кто-то был сильнее его в матче».
«Не нужно посыпать голову пеплом. Была отличная игра, пацаны - молодцы. Давно такого не видел. Ребятам - здоровья и успехов дальше», - сказал Милевский.
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Источник — Великий футбол
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