Артем МИЛЕВСКИЙ: «Сборная Украины - это, блин, супер. Пацаны - молодцы»

Экс-игрок сборной Украины доволен, несмотря на поражение

  • 14.06.2021 00:56
  • 1841 просмотр
  • 2 комментария
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Сборная Украины - это, блин, супер. Пацаны - молодцы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский прокомментировал поражение 2:3 в матче против Нидерландов на Евро-2020.

«Да, мы проиграли. Но то, что сделала Украина...отыгрались с 0:2. Это, блин, супер. Миколенко? Я не скажу, что он провалился, просто кто-то был сильнее его в матче».

«Не нужно посыпать голову пеплом. Была отличная игра, пацаны - молодцы. Давно такого не видел. Ребятам - здоровья и успехов дальше», - сказал Милевский.

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Источник — Великий футбол

(9 голосов)

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Комментарии
    _smart-Forever
      _smart-Forever, 14.06.2021 01:47
    +1
    ALKOSruLKA, 14.06.2021 01:42
    Ще б відстояли 2-2 - тоді були б героями... миколка розчаровує... на рівні УПЛ монстр, а в збірній бокапорить....
    Суркис по поводу этого успеха уже поднял на него ценник до 50-ти лямов
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 14.06.2021 01:42
    +3
    Ще б відстояли 2-2 - тоді були б героями... миколка розчаровує... на рівні УПЛ монстр, а в збірній бокапорить....
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 14.06.2021 01:42
    +3
    Ще б відстояли 2-2 - тоді були б героями... миколка розчаровує... на рівні УПЛ монстр, а в збірній бокапорить....
    Ссылка
    _smart-Forever
      _smart-Forever, 14.06.2021 01:47
    +1
    ALKOSruLKA, 14.06.2021 01:42
    Ще б відстояли 2-2 - тоді були б героями... миколка розчаровує... на рівні УПЛ монстр, а в збірній бокапорить....
    Суркис по поводу этого успеха уже поднял на него ценник до 50-ти лямов
    Ссылка
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