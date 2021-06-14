Артем МИЛЕВСКИЙ: «Сборная Украины - это, блин, супер. Пацаны - молодцы»

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский прокомментировал поражение 2:3 в матче против Нидерландов на Евро-2020.

«Да, мы проиграли. Но то, что сделала Украина...отыгрались с 0:2. Это, блин, супер. Миколенко? Я не скажу, что он провалился, просто кто-то был сильнее его в матче».

«Не нужно посыпать голову пеплом. Была отличная игра, пацаны - молодцы. Давно такого не видел. Ребятам - здоровья и успехов дальше», - сказал Милевский.