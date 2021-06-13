Зинченко проиграл воздух, Бущан не выручил. Дюмфрис забил 3-й гол Украине

13 июня в первом туре Евро-2020 играют сборные Нидерландов и Украины.

Дензел Дюмфрис вывел Нидерланды вперед ударом головой на 85-й минуте (3:2). В этом эпизоде Зинченко проиграл воздух, и Бущан не выручил.

Матч Евро-2020 проходит в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене», игра началась в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.