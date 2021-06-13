Зинченко проиграл воздух, Бущан не выручил. Дюмфрис забил 3-й гол Украине

13 июня в первом туре Евро-2020 играют сборные Нидерландов и Украины.
Дензел Дюмфрис вывел Нидерланды вперед ударом головой на 85-й минуте (3:2). В этом эпизоде Зинченко проиграл воздух, и Бущан не выручил.
Матч Евро-2020 проходит в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене», игра началась в 22:00 по киевскому времени.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Источник — Sport.ua
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По моему его лучше было не брать, психологически он не готов играть на высоком уровне, все равно напортачит.
По моему его лучше было не брать, психологически он не готов играть на высоком уровне, все равно напортачит.
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