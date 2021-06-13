Зинченко проиграл воздух, Бущан не выручил. Дюмфрис забил 3-й гол Украине

Нидерланды ведут 3:2, и у команды Шевченко осталось мало времени

  • 13.06.2021 23:47
  • 4774 просмотра
  • 14 комментариев
Зинченко проиграл воздух, Бущан не выручил. Дюмфрис забил 3-й гол Украине
© Getty Images/Global Images Ukraine

13 июня в первом туре Евро-2020 играют сборные Нидерландов и Украины.

Дензел Дюмфрис вывел Нидерланды вперед ударом головой на 85-й минуте (3:2). В этом эпизоде Зинченко проиграл воздух, и Бущан не выручил.

Матч Евро-2020 проходит в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене», игра началась в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    Sori
    online
      Sori, 14.06.2021 00:18
    -2
    Миколинко бревно! Два гола привезти гнати в шию...з фінами пенальті привіз...
    Ссылка
    kot-7
    online
      kot-7, 14.06.2021 00:12
    -1
    Не выручил, он еще пас хороший отдал, сразу на навес))
    Ссылка
    Assa Assaul
      Assa Assaul, 14.06.2021 00:09
    +1
    Зинченко пример как за короткое время просрать лигу напортачив там и приехать помогать портачить в сборной.
    По моему его лучше было не брать, психологически он не готов играть на высоком уровне, все равно напортачит.
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 14.06.2021 00:06
    +1
    Макс Руденко, 13.06.2021 23:57
    Шева му.ак!!!!! В 10х грати годину проти шалених Нідерландів. Скільки ще гроші будуть грати за збірну????!!!!! Невже в Україні немає жодного правого півзахистника як такого?????
    А кто ж гол забил?
    Ссылка
    Андрій Гардзіль
      Андрій Гардзіль, 14.06.2021 00:04
    +1
    А як жаль. Вічна проблема не можемо втримати результат з грандами, хоч Голандія зараз явно не гранд. Два голи на Євро це вже прогрес. Удачі вона нас сьогодні підвела.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 14.06.2021 00:01
    +3
    череда дурацких действий, проигранное единоборство Зины и не фартануло Бущану...
    Ссылка
    anachar
      anachar, 14.06.2021 00:00
    +8
    Худший-Зинченко!!!
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 13.06.2021 23:59
    +4
    Зіна "крайній" в ЛЧ,а тепер в матчі з Нідерландами....
    Ссылка
    Макс Руденко
    online
      Макс Руденко, 13.06.2021 23:57
    -1
    Шева му.ак!!!!! В 10х грати годину проти шалених Нідерландів. Скільки ще гроші будуть грати за збірну????!!!!! Невже в Україні немає жодного правого півзахистника як такого?????
    Ссылка
    JohnNeuman
    online
      JohnNeuman, 13.06.2021 23:57
    +1
    Команды разного уровня, физики, скорости, интенсивности игры. Да и всё
    Ссылка
    Dan
      Dan, 13.06.2021 23:56
    -2
    Обидно.... Дибилы.. Не ну в стиле.....
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 13.06.2021 23:56
    +3
    Да он на голову ниже и на 20 кг легче, о чем ты?
    Ссылка
    Антон Корзун
    online
      Антон Корзун, 13.06.2021 23:55
    +4
    Білобрисий програє все, от він рівень чемпіона АПЛ .
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 13.06.2021 23:54
    0
    Хваленный легионер просрал какому-то н и г е р у!!!
    Ссылка
    anachar
    online
      anachar, 14.06.2021 00:00
    +8
    Худший-Зинченко!!!
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 13.06.2021 23:59
    +4
    Зіна "крайній" в ЛЧ,а тепер в матчі з Нідерландами....
    Ссылка
    Антон Корзун
    online
      Антон Корзун, 13.06.2021 23:55
    +4
    Білобрисий програє все, от він рівень чемпіона АПЛ .
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 14.06.2021 00:01
    +3
    череда дурацких действий, проигранное единоборство Зины и не фартануло Бущану...
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 13.06.2021 23:56
    +3
    Да он на голову ниже и на 20 кг легче, о чем ты?
    Ссылка
    Assa Assaul
    online
      Assa Assaul, 14.06.2021 00:09
    +1
    Зинченко пример как за короткое время просрать лигу напортачив там и приехать помогать портачить в сборной.
    По моему его лучше было не брать, психологически он не готов играть на высоком уровне, все равно напортачит.
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 14.06.2021 00:06
    +1
    Макс Руденко, 13.06.2021 23:57
    Шева му.ак!!!!! В 10х грати годину проти шалених Нідерландів. Скільки ще гроші будуть грати за збірну????!!!!! Невже в Україні немає жодного правого півзахистника як такого?????
    А кто ж гол забил?
    Ссылка
    Андрій Гардзіль
    online
      Андрій Гардзіль, 14.06.2021 00:04
    +1
    А як жаль. Вічна проблема не можемо втримати результат з грандами, хоч Голандія зараз явно не гранд. Два голи на Євро це вже прогрес. Удачі вона нас сьогодні підвела.
    Ссылка
    JohnNeuman
    online
      JohnNeuman, 13.06.2021 23:57
    +1
    Команды разного уровня, физики, скорости, интенсивности игры. Да и всё
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 13.06.2021 23:54
    0
    Хваленный легионер просрал какому-то н и г е р у!!!
    Ссылка
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