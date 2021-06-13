Был ли фол на Миколенко? Вегхорст удвоил перевес Нидерландов над Украиной

13 июня в первом туре Евро-2020 играют сборные Нидерландов и Украины.

Ваут Вегхорст удвоил перевес хозяев поля в счете на 59-й минуте (2:0).

В этом эпизоде мог быть зафиксирован фол на Виталии Миколенко, однако рефери VAR нарушения не углядел. Похоже, вне игры в атаке у Нидерландов тоже не было.

Матч Евро-2020 проходит в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене», игра началась в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.