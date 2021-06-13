Был ли фол на Миколенко? Вегхорст удвоил перевес Нидерландов над Украиной

На 59-й минуте, похоже, вне игры в атаке у Нидерландов не было

  • 13.06.2021 23:23
  • 2318 просмотров
  • 2 комментария
Был ли фол на Миколенко? Вегхорст удвоил перевес Нидерландов над Украиной
© Getty Images/Global Images Ukraine

13 июня в первом туре Евро-2020 играют сборные Нидерландов и Украины.

Ваут Вегхорст удвоил перевес хозяев поля в счете на 59-й минуте (2:0).

В этом эпизоде мог быть зафиксирован фол на Виталии Миколенко, однако рефери VAR нарушения не углядел. Похоже, вне игры в атаке у Нидерландов тоже не было.

Матч Евро-2020 проходит в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене», игра началась в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    myroslavmail
    online
      myroslavmail, 14.06.2021 00:24
    0
    Сергій Кулиняк, 13.06.2021 23:25
    выпускается Марлос что бы потом его сменить
    Хули это не С Кипром играть наших Топовых звёзд нихуя не слышно 0
    не те що не з Кіпром, то не в чемпіонаті України грати, де за кожен дотик - свисток, прикро дивитися на всі ці "приголомшені" обличчя після дотиків на які суддя ніби мав свистіти
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
      Сергій Кулиняк, 13.06.2021 23:25
    -3
    выпускается Марлос что бы потом его сменить
    Хули это не С Кипром играть наших Топовых звёзд нихуя не слышно 0
    Ссылка
    myroslavmail
    online
      myroslavmail, 14.06.2021 00:24
    0
    Сергій Кулиняк, 13.06.2021 23:25
    выпускается Марлос что бы потом его сменить
    Хули это не С Кипром играть наших Топовых звёзд нихуя не слышно 0
    не те що не з Кіпром, то не в чемпіонаті України грати, де за кожен дотик - свисток, прикро дивитися на всі ці "приголомшені" обличчя після дотиків на які суддя ніби мав свистіти
    Ссылка
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