Был ли фол на Миколенко? Вегхорст удвоил перевес Нидерландов над Украиной

13 июня в первом туре Евро-2020 играют сборные Нидерландов и Украины.
Ваут Вегхорст удвоил перевес хозяев поля в счете на 59-й минуте (2:0).
В этом эпизоде мог быть зафиксирован фол на Виталии Миколенко, однако рефери VAR нарушения не углядел. Похоже, вне игры в атаке у Нидерландов тоже не было.
Матч Евро-2020 проходит в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене», игра началась в 22:00 по киевскому времени.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Источник — Sport.ua
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Хули это не С Кипром играть наших Топовых звёзд нихуя не слышно 0
Хули это не С Кипром играть наших Топовых звёзд нихуя не слышно 0
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