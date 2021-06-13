Чья ошибка? Вейналдум открыл счет в матче Нидерландов и Украины

На 52-й минуте забил первой гол в поединке Евро-2020 в Амстердаме

  • 13.06.2021 23:12
  • 2431 просмотр
  • 7 комментариев
Чья ошибка? Вейналдум открыл счет в матче Нидерландов и Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

13 июня в первом туре Евро-2020 играют сборные Нидерландов и Украины.

Джорджиньо Вейналдум открыл счет в матче на 52-й минуте (1:0) после флангового прострела и неудачной игры украинцев в защите.

Вратарь Георгий Бущан перехватил прострел, но отбил прямо перед собой мяч, к которому первым успел футболист сборной Нидерландов.

Матч Евро-2020 проходит в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене», игра началась в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 14.06.2021 00:29
    -1
    Бущан - дырка, менять на Трубина. Миколенко привез первый гол (я писал, если будет в составе, то это хана нам. Кто его назначил талантом, мать вашу? Садите его на банку и ту банку еще клеем намажьте, чтобы не вставал оттудава) Ярмоленко выдающийся мячик забабахал голландам! Рад за Андрюху, молодца просто, пусть там в Англии все уссутся! Штрафной супер разыграли и Яремчук просто красиво все сделал! А вообще все парни старались, но удары по воротам где? И еще вопросик к нашему головному - где наш Степа, самый основной уже много-много лет опорник? Может его и не хватало на разбитии атак голландов? И еще - в сборной нет человека, способного как когда-то Чигринский давать пас четко на 40 метров в атаку. Успехов сборной!
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    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 14.06.2021 00:19
    -1
    Обкакались 😂🤣👍
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    BORIS Borisov
    online
      BORIS Borisov, 13.06.2021 23:30
    -4
    snowsky1, 13.06.2021 23:29
    Львовские гендели тоже по 100 бокалов пива будут наливать за гол голландцев?
    А где славные болельщики Голландии? Это ж почти Бельгия
    Обосрались как и россияне
    Будут говорить что плохие игроки тренер плохой и вратарь плохой, на все найдут отмазки 😆😆😆😆
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    snowsky1
    online
      snowsky1, 13.06.2021 23:29
    -3
    Львовские гендели тоже по 100 бокалов пива будут наливать за гол голландцев?
    А где славные болельщики Голландии? Это ж почти Бельгия
    Обосрались как и россияне
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    Azaka
    online
      Azaka, 13.06.2021 23:26
    +3
    Не росіянам а москалям дебільним
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    MasterSith_2013 Кысельов
    online
      MasterSith_2013 Кысельов, 13.06.2021 23:25
    +1
    тут нема кого венити це рівень всієї збірної яка неможе грати проти топів хоча б так як зловісні швейцарці які хоч і програють теж але показують футбол а не так як у нас ми стоємо поки стоємо повезло провести хоч одну атаку забили. кого тут винити як не усю команду за її рівень гри!
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    BORIS Borisov
    online
      BORIS Borisov, 13.06.2021 23:23
    -7
    Ну что обосрались, а вчера так радовались проигрышу россиянам, вот вам и карма вернулась😆😆😆😆😆
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    Azaka
    online
      Azaka, 13.06.2021 23:26
    +3
    Не росіянам а москалям дебільним
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    MasterSith_2013 Кысельов
    online
      MasterSith_2013 Кысельов, 13.06.2021 23:25
    +1
    тут нема кого венити це рівень всієї збірної яка неможе грати проти топів хоча б так як зловісні швейцарці які хоч і програють теж але показують футбол а не так як у нас ми стоємо поки стоємо повезло провести хоч одну атаку забили. кого тут винити як не усю команду за її рівень гри!
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