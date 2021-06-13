Чья ошибка? Вейналдум открыл счет в матче Нидерландов и Украины

13 июня в первом туре Евро-2020 играют сборные Нидерландов и Украины.

Джорджиньо Вейналдум открыл счет в матче на 52-й минуте (1:0) после флангового прострела и неудачной игры украинцев в защите.

Вратарь Георгий Бущан перехватил прострел, но отбил прямо перед собой мяч, к которому первым успел футболист сборной Нидерландов.

Матч Евро-2020 проходит в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене», игра началась в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.