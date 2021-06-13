Чья ошибка? Вейналдум открыл счет в матче Нидерландов и Украины

13 июня в первом туре Евро-2020 играют сборные Нидерландов и Украины.
Джорджиньо Вейналдум открыл счет в матче на 52-й минуте (1:0) после флангового прострела и неудачной игры украинцев в защите.
Вратарь Георгий Бущан перехватил прострел, но отбил прямо перед собой мяч, к которому первым успел футболист сборной Нидерландов.
Матч Евро-2020 проходит в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене», игра началась в 22:00 по киевскому времени.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник — Sport.ua
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