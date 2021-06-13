ФОТО. 10 тысяч фанов собрались на НСК Олимпийский поддержать сборную

Продано 10 тысяч билетов

  • 13.06.2021 23:11
  • 1732 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. 10 тысяч фанов собрались на НСК Олимпийский поддержать сборную
© shakhtar.com

Стало известно, что 10 тысяч болельщиков приобрели билеты, чтобы собраться на НСК Олимпийский и посмотреть первый матч сборной Украины на Евро-2020 против Нидерландов.

Игру можно смотреть на огромном экране в 160 квадратных метров.

Перед игрой автограф-сессию провел защитник «Шахтера» Валерий Бондарь.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    grifon
      grifon, 13.06.2021 23:27
    +2
    і як ти індифікувала що за шахту вболівальники?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 13.06.2021 23:25
    -6
    И как всегда спасибо Шахтёру.
    Ссылка
    grifon
      grifon, 13.06.2021 23:27
    +2
    і як ти індифікувала що за шахту вболівальники?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности