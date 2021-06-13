ФОТО. 10 тысяч фанов собрались на НСК Олимпийский поддержать сборную

Стало известно, что 10 тысяч болельщиков приобрели билеты, чтобы собраться на НСК Олимпийский и посмотреть первый матч сборной Украины на Евро-2020 против Нидерландов.
Игру можно смотреть на огромном экране в 160 квадратных метров.
Перед игрой автограф-сессию провел защитник «Шахтера» Валерий Бондарь.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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